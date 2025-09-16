Kerala Crime: कॉन्वेंट में फंदे पर लटकी मिली नन की लाश, पुलिस ने जताया ये शक

केरल के कोल्लम में मौजूद एक कॉन्वेंट में एक नन की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. तमिलनाडु की मूल निवासी 33 वर्षीय महिला सोमवार शाम कॉन्वेंट में मौजूद अपने कमरे में फंदे से लटकी पाई गई. पुलिस ने मंगलवार को इस घटना के बारे में जानकारी दी.

कोल्लम (पूर्व) पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस नन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अफसर ने आगे बताया कि उसके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उसमें केवल यह संकेत दिया गया है कि वह मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित थी. अब पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

