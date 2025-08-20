Kerala Crime: घरेलू विवाद, नशे की लत और मर्डर... कलयुगी बेटे ने पीट-पीटकर ले ली पिता की जान, मां घायल

केरल के इडुक्की जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता-पिता पर हमला कर दिया. इस दौरान दोनों को गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके चलते अस्पताल में आरोपी के पिता की गंभीर चोटों की वजह से मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान इस पहाड़ी जिले के राजक्कड़ निवासी मधु के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, शराब के नशे में बेटे ने उस पर हमला किया था. इसके बाद इलाज करा रहे 57 वर्षीय मधु की बुधवार को मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 15 अगस्त की शाम को हुई, जब मधु का 35 वर्षीय बेटा सुधीश नशे में घर लौटा और अपनी मां पर हमला करने लगा. इस दौरान जब उसके पिता मधु ने बीच-बचाव किया, तो सुधीश ने उन पर भी हमला कर दिया.

पुलिस ने बताया कि बाद में मधु, को पड़ोसियों ने सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पाया. इसके बाद मधु को राजक्कड़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी और फिर उसे थोडुपुझा के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

मधु की पत्नी को इस हमले में मामूली चोटें आईं थीं, जिन्हें बाद में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उडुम्बनचोला पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस ने घटना के तुरंत बाद सुधीश को गिरफ्तार कर लिया और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. पुलिस ने कहा कि जल्द ही इस मामले में हत्या का आरोप भी जोड़ा जाएगा. जांच से पता चला कि पारिवारिक विवाद के चलते सुधीश ने अपने माता-पिता पर हमला किया था.

