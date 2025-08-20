scorecardresearch
 

Feedback

Kerala Crime: घरेलू विवाद, नशे की लत और मर्डर... कलयुगी बेटे ने पीट-पीटकर ले ली पिता की जान, मां घायल

पुलिस ने बताया कि बाद में मधु, को पड़ोसियों ने सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पाया. इसके बाद मधु को राजक्कड़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी और फिर उसे थोडुपुझा के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

Advertisement
X
पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)

केरल के इडुक्की जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता-पिता पर हमला कर दिया. इस दौरान दोनों को गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके चलते अस्पताल में आरोपी के पिता की गंभीर चोटों की वजह से मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान इस पहाड़ी जिले के राजक्कड़ निवासी मधु के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, शराब के नशे में बेटे ने उस पर हमला किया था. इसके बाद इलाज करा रहे 57 वर्षीय मधु की बुधवार को मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 15 अगस्त की शाम को हुई, जब मधु का 35 वर्षीय बेटा सुधीश नशे में घर लौटा और अपनी मां पर हमला करने लगा. इस दौरान जब उसके पिता मधु ने बीच-बचाव किया, तो सुधीश ने उन पर भी हमला कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में बेटे ने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की (File: ITG/Arvind Ojha)
दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बेटे ने ही ले ली मां-बाप और भाई की जान!  
फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगता था विभाष चंद का गिरोह
नोएडा: फर्जी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, अधिकारी बन करता था ठगी 
Ghaziabad murder
गाजियाबाद में महिला ने प्रेमी का कर दिया कत्ल! 
Rajeshbhai Khimjibhai Sakariya criminal history
दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमला: पुराना है आरोपी राजेशभाई का आपराधिक इतिहास 
ahmedabad news
अहमदाबाद के स्कूल में छात्र की हत्या पर बवाल, परिजनों ने की तोड़फोड़, देखें रिपोर्ट 

पुलिस ने बताया कि बाद में मधु, को पड़ोसियों ने सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पाया. इसके बाद मधु को राजक्कड़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी और फिर उसे थोडुपुझा के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

Advertisement

मधु की पत्नी को इस हमले में मामूली चोटें आईं थीं, जिन्हें बाद में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उडुम्बनचोला पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस ने घटना के तुरंत बाद सुधीश को गिरफ्तार कर लिया और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. पुलिस ने कहा कि जल्द ही इस मामले में हत्या का आरोप भी जोड़ा जाएगा. जांच से पता चला कि पारिवारिक विवाद के चलते सुधीश ने अपने माता-पिता पर हमला किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement