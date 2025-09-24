जहां सांस लेना भी नामुमकिन... उस लैंडिंग गियर में छिपकर कैसे दिल्ली पहुंचा 13 साल का अफगानी बच्चा?

सोचिए, जमीन से 40 हजार फीट की ऊंचाई, माइनस पचास डिग्री का तापमान, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी और बड़े इंजन का कान फाड़ देने वाला तेज़ शोर… ऐसी जगह पर इंसान का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है. लेकिन अफगानिस्तान का 13 साल का बच्चा काबुल से सफर तय करके दिल्ली तक पहुंचा.

फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर उसने ऐसा खतरनाक सफर तय किया कि जिसे जानकर ग्राउंड स्टाफ से लेकर CISF तक सब हैरान रह गए.

21 सितंबर 2025, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट

सुबह के 7.30 बजे थे. काम एयरलाइंस की उड़ान संख्या RQ 4401 काबुल से दिल्ली जाने के लिए तैयार थी. प्लेन में मुसाफिर और क्रू मेंबर को मिलाकर करीब 200 लोग सवार थे. काबुल से दिल्ली तक की 694 मील तक की दूरी लगभग दो घंटे में पूरी होनी थी. इस दौरान प्लेन को 35 से 40 हजार फीट की ऊंचाई छूनी थी और 700 किलोमीटर की स्पीड से सफर पूरा करना था. काबुल और भारत के टाइम जोन में एक घंटे का फर्क है. टाइम जोन के हिसाब से भारत काबुल से 1 घंटा आगे है.

काबुल के लोकल टाइम के हिसाब से ये प्लेन सुबह 7 बजकर 56 मिनट पर टेकऑफ करता है. यानि तब भारत में 8 बजकर 56 मिनट हुए थे. प्लेन उड़ान भरने के बाद तय रूट और तय वक्त के हिसाब से दिल्ली की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है. चूंकि काबुल से दिल्ली तक की ये डायरेक्ट फ्लाइट थी, इसलिए इस प्लेन ने करीब 40 हजार फीट की ऊंचाई को छुआ. मौसम साफ था और दिल्ली एयरपोर्ट पर रश भी नहीं था. इसीलिए तय वक्त से तीस मिनट पहले ही काम एयरलाइंस का ये विमान दिल्ली के लोकल टाइम 10 बजकर 20 मिनट पर टर्मिनल 3 पर लैंड करता है. यानि काबुल से दिल्ली तक का सफर इस प्लेन ने सिर्फ एक घंटे और 24 मिनट में पूरा कर लिया था.

दिल्ली में लैंड हुआ था विमान

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने के बाद अब तय टैक्सी पर जाकर रुक जाता है. थोड़ी देर बाद एक एक कर अब तमाम मुसाफिरों को नीचे उतरना था. अब तक काम एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ भी प्लेन के करीब पहुंच चुका था. तभी ग्राउंड स्टाफ की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है कि वो दंग रह जाते हैं. ग्राउंड पर प्लेन के पहिए के करीब एक बच्चा खड़ा हुआ था. उसने काला कोट खाकी जैसे रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था. प्लेन का दरवाजा खुलने और मुसाफिरों के नीचे उतरने से पहले ही इस बच्चे को ग्राउंड पर प्लेन के करीब देखकर ग्राउंड स्टाफ हैरानी से उससे पूछता है कि वो कौन है और यहां क्या कर रहा है?

इसके बाद ये बच्चा जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर ग्राउंड स्टाफ को यकीन ही नहीं होता. उसने बताया कि वो इसी जहाज से काबुल से यहां पहुंचा है. लेकिन जहाज में बैठकर नहीं. बल्कि जहाज के लैंडिंग गियर में बैठकर. ये सुनते ही ग्राउंड स्टाफ फौरन CISF को इसकी सूचना देते हैं. CISF की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है. सबसे पहले तो वो ये देखती है कि ये बच्चा ठीक है कि नहीं. इसके बाद उसे फौरन अपने साथ ले जाती है.

कुंदुज शहर का रहने वाला है युवक

एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर सबसे पहले उस बच्चे की जांच करते हैं. बच्चा ठीक ठाक था. अब CISF उस बच्चे से पूछताछ शुरु करती है. इसके बाद ये बच्चा काबुल से दिल्ली तक के इस सफर की जो कहानी सुनाता है, उसे सुनकर खुद CISF को इस बात पर हैरानी होती है कि ये बच्चा अब तक जिंदा कैसे है? इस बच्चे की पूरी कहानी कुछ यूं है.

13 साल की उम्र का ये बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है. कुंदुज से ये काबुल पहुंचता है. फिर काबुल एयरपोर्ट बिना टिकट, पासपोर्ट या वीजा के ये एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है. इसके बाद बिना किसी रोक टोक के रनवे तक पहुंच जाता है. इस बच्चे को ईरान जाना था. ईरान की राजधानी तेहरान के बारे में इसने जानकारी इकट्ठा कर रखी थी. काबुल एयरपोर्ट आने का इसका मकसद तेहरान जाने वाले जहाज में बैठना था.

इत्तेफाक से रविवार की सुबह जब ये एयरपोर्ट और फिर रनवे पर पहुंचा तब काम एयरलाइंस उड़ान संख्या RQ 4401 दिल्ली जाने के लिए रनवे पर खड़ी थी. पैसेंजर प्लेन की तरफ बढ़ रहे थे. उन्हीं पैसेंजर के साथ ये भी जहाज तक पहुंच गया. इसे पता था कि बिना, टिकट, पासपोर्ट या वीजा के ये प्लेन में बैठ नहीं सकता. इसीलिए उसने जहाज में बैठने की नई तरकीब निकाली.

चूंकि प्लेन अब तक एयरपोर्ट के टैक्सी वे पर खड़ा था. लिहाजा सारे पहिए खुले हुए थे. प्लेन के पहियों के ऊपर एक खाली बॉक्स जैसी जगह होती है. जिसे आम जुबान में लैंडिंग गियर भी कहते हैं. सभी से नजरे बचाता हुआ ये प्लेन के पिछले पहिये यानि लैंडिंग गियर में छोटी सी खाली जगह पर बैठ जाता है. लैंडिंग गियर में बैठते इस बच्चे को कोई नहीं देख पाता. बच्चे के पास कोई सामान नहीं था, सिवाय लाल रंग के एक छोटे से स्पीकर के अलावा. ये बच्चा यही सोच कर इस लैंडिंग गियर में बैठा था कि ये जहाज उसे ईरान ले जाएगा. थोड़ी देर बाद प्लेन टेकऑफ करता है. और जहाज के सारे पहिये बंद हो जाते हैं. यानि लैंडिंग गियर में पहुंच जाते हैं. उन्हीं लैंडिंग गियर में से एक के कोने में वो बच्चा दुबका बैठा था.

हैरान करने वाली है कहानी

करीब डेढ़ घंटे के इस सफर में प्लेन 40 हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंचा. इतनी ऊंचाई पर अमूमन तापमान माइनस पचास डिग्री तक पहुंच जाता है. साथ ही दस हजार फीट की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है. आमतौर पर बिना ऑक्सीजन के इस ऊंचाई पर जिंदा बचने की गुंजाइश कम ही होती है. सांसे घुट जाती हैं और इंसान मर जाता है. जबकि माइनस पचास डिग्री तापमान में ठंड की वजह से ना सिर्फ खून जम जाता है बल्कि कई बार तो शरीर फट जाता है. इसके अलावा इंजन का शोर कान के पर्दे फाड़ जाता है. लेकिन इन सबके बावजूद करीब 90 मिनट माइनस पचास डिग्री तापमान में बिना ऑक्सीजन के ये बच्चा काबूल से दिल्ली तक का सफर जिंदा रहते हुए पूरा कर लेता है. ये किसी करिश्मे से कम नहीं था.

चूंकि एक तो बच्चे की उम्र 13 साल थी. ऊपर से उसने जो कुछ बताया उसकी तस्दीक करने के बाद CISF और फिर IB यानि खूफिया ब्यूरो को यकीन हो गया कि ये बच्चा गलती से दिल्ली आने वाले प्लेन में बैठ गया था. इसे जाना तेहरान ही था. इस बच्चे की कम उम्र, अफगान अथॉरिटी और कुंदुज मं उसके घरवालों से बात करने के बाद CISF और भारतीय एजेंसी ने ये तय किया कि इसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा. इसी के बाद उसी कैम एयरलाइंस के काबुल की वापसी फ्लाइट में इस बच्चे को बिठा दिया गया. पर इस बार जहाज के अंदर. शाम 4 बजे दिल्ली से काबुल के लिए काम एयरलाइंस की ये फ्लाइट उड़ती है और शाम तक ये बच्चा वापस काबुल पहुंच जाता है.

यूएस फे़डरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानि FAA के एक डाटा के मुताबिक 1947 से लेकर 2021 तक दुनिया भर में कुल 132 लोगों ने लैंडिंग गियर में सफर किया. इनमें से 77 फीसदी लोगों की दम घुटने या खून के जम जाने की वजह से मौत हो गई.

भारतीयों ने भी किया था ऐसा सफर

31 साल पहले ठीक इस बच्चे की तरह दो भारतीय नौजवानों ने भी लैंडिंग गियर में बैठकर सफर किया था. पंजाब के रहने वाले इन दो भाइयों के नाम प्रदीप सैनी और विजय सैनी था. 1996 में प्रदीप और विजय इसी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट बोइंग 747 के लैंडिंग गियर में जा बैठे थे. इन दोनों को लंदन जाना था. पर ये सफर 10 घंटे से भी ज्यादा का था. तब भी प्लेन 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ा था.

उस वक्त भी इन दोनों ने माइनस 50 डिग्री के तापमान में सफर पूरा किया था. हांलाकि लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट पर इन दो भाइयों में से एक ही जिंदा पहुंच पाया. प्रदीप जिंदा पहुंचा था. जबकि विजय की मौत हो गई थी. बाद में प्रदीप को ब्रिटेन की अदालत ने वहां की नागरिकता दे दी थी. प्रदीप आज भी लंदन में अपने परिवार के साथ रह रहा है. विजय सैनी की मौत ऑक्सीजन ना मिलने और ठंड के चलते खून के जम जाने की वजह से हुई थी.

(मनीषा झा के साथ सुप्रतिम बनर्जी का इनपुट)

