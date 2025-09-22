काबुल से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा 13 साल का बच्चा, लैंडिंग गियर में छिपकर आया था

दिल्ली एयरपोर्ट पर 21 सितंबर की सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. काबुल से दिल्ली आ रही कम एयरलाइंस की फ्लाइट RQ-4401 में लगभग 13 साल का एक बच्चा लैंडिंग गियर के हिस्से में छिपकर दिल्ली पहुंच गया. सुबह करीब 11:10 बजे एयरलाइन के सिक्योरिटी स्टाफ ने बच्चे को विमान के पास घूमते देखा और उसे पकड़ लिया.

जानकारी के मुताबिक, पुछताछ में पता चला कि यह बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है. उसने बिना टिकट विमान में छिपकर यात्रा की थी. एयरक्राफ्ट की पूरी तलाशी के दौरान एयरलाइन की सुरक्षा और इंजीनियरिंग टीम को लैंडिंग गियर एरिया से एक छोटा लाल रंग का ऑडियो स्पीकर भी मिला.

इसके बाद बच्चे को I-to-I क्षेत्र में लाया गया, जहां विभिन्न संबंधित एजेंसियों ने उससे विस्तृत पूछताछ की. इस दौरान बच्चे की सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया. सभी प्रक्रियाओं के बाद उसी दिन दोपहर को कम एयरलाइंस की फ्लाइट RQ-4402 से उसे काबुल भेज दिया गया.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुरक्षा जांच और विमान संचालन की जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से गंभीर है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एयरपोर्ट और एयरलाइन दोनों सुरक्षा उपायों को और मजबूत करेंगे.

