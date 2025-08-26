scorecardresearch
 

एक और 'निक्की'... दहेज ने ली संजू की जान, बच्ची संग खुद को लगाई आग, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

Jodhpur Teacher Suicide Case: दहेज के लिए महिलाओं की हत्या और आत्महत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड के बाद जोधपुर में भी एक स्कूल टीचर की खुदकुशी का मामला सामने आया है. उसने अपनी बच्ची सहिता जान दे दी.

जोधपुर में शादी के 10 साल बाद दहेज प्रताड़ना से दुखी टीचर ने बच्ची संग दी जान. (Photo: ITG)
जोधपुर में शादी के 10 साल बाद दहेज प्रताड़ना से दुखी टीचर ने बच्ची संग दी जान. (Photo: ITG)

राजस्थान के जोधपुर में ग्रेटर नोएडा जैसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक स्कूल टीचर ने अपनी मासूम बच्ची के साथ जान दे दी. पीड़िता की पहचान 32 वर्षीय संजू बिश्नोई के रूप में हुई. उसने अपनी तीन साल की बेटी को गोद में लेकर खुद पर पेट्रोल डाला और खुद को आग के हवाले कर दिया. बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना 22 अगस्त की है. महिला ने जब खुद को और अपनी बेटी को आग लगाई, उस वक्त उसका पति दिलीप बिश्नोई घर पर मौजूद नहीं था. अचानक धुआं उठता देख पड़ोसी घबराए और तुरंत महिला के पिता को फोन किया. जब परिवार घर पहुंचा तो उन्होंने संजू को जलती हालत में पाया. बच्ची ने उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.

मंडोर के एसीपी नागेंद्र कुमार ने बताया कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि महिला का जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को निधन हो गया. उसके पिता ने रविवार को स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. इसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. इससे तंग आकर उनकी बेटी ने बच्ची सहित जान दे दी.

सुसाइट नोट में संजू ने ससुराल पर लगाए सनसनीखेज आरोप

पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर उसके पति दिलीप बिश्नोई, सास, ससुर और ननद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पीड़िता के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि ससुरालवालों ने मिलकर संजू को आत्महत्या के लिए उकसाया. पुलिस को घटनास्थल से एक नोट भी बरामद हुआ है. इस नोट में संजू ने अपने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Jodhpur Teacher Suicide Case
अपनी मासूम बच्ची के साथ संजू बिश्नोई, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थी. (Photo: ITG)

संजू के मोबाइल फोन से सामने आ सकती हैं अहम जानकारियां

एसीपी ने बताया कि मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है. मोबाइल से कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि संजू बिश्नोई साल 2021 से एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर के पद पर तैनात थी. 10 साल पहले उसकी शादी दिलीप बिश्नोई के साथ हुई थी. उसी समय से उसका पति और ससुरालवाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे.

पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर मायके और ससुराल में विवाद

पिछले कुछ समय से ससुरालवालों के साथ झगड़ा ज्यादा बढ़ गया था. शनिवार को भी उनके बीच विवाद हुआ था. इसकी वजह से संजू बहुत नाराज और दुखी थी. उसने स्कूल से वापस आने के बाद अपनी बच्ची को गोद में लिया और अपने उपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा लिया. उनके शव का महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है. उसके माता-पिता ने उसके शव की कस्टडी की मांग की, जिसे लेकर तनाव बढ़ गया. 

संजू बिश्नोई की खुदकुशी ने दिलाई निक्की भाटी केस की याद

इस दर्दनाक घटना ने ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी केस की याद दिला दी है. वहां भी दहेज की भूख ने एक महिला की जान ले ली थी. निक्की की बहन और बेटे ने गवाही दी थी कि उसका पति विपिन भाटी प्रताड़ित करता था. उसने दहेज में गाड़ी, पैसे और गहने के मिलने के बाद भी 35 लाख रुपए की डिमांड की थी. इसके नहीं दिए जाने पर उसके साथ अक्सर मारपीट करता था. उसकी मां दयावती उसका साथ देती थी.

