जम्मू और सांबा में पुलिस का डबल एक्शन, कुख्यात बदमाश और वॉन्टेड ड्रग तस्कर गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा और जम्मू जिले में कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया है. एक आदतन कुख्यात अपराधी है, तो दूसरा शातिर ड्रग तस्कर है. इन दोनों को हिरासत में लिया गया है. नीचे पढ़ें दोनों की पूरी कहानी.

पुलिस ने एक आदतन अपराधी और एक ड्रग तस्कर को हिरासत में लिया है (फोटो-ITG)
जम्मू कश्मीर के सांबा और जम्मू जिलों में दो अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने एक अपराधी और एक ड्रग तस्कर को आपराधिक और मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में लगातार शामिल रहने के आरोप में हिरासत में लिया है. पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

पहली घटना में, सांबा जिले के एक अपराधी एलेक्स मट्टू पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे पुंछ की जिला जेल में रखा गया. पुलिस अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि आरोपी बदमाश एलेक्स मट्टू का चोरी, झपटमारी, मारपीट और गिरोह से संबंधित अपराधों का लंबा इतिहास रहा है.

पुलिस अफसर ने आगे बताया कि पुलिस ने सांबा के जिला मजिस्ट्रेट को सहायक दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत डोजियर सौंपा है, जिन्होंने औपचारिक हिरासत आदेश जारी किया. उसी के मुताबिक, सांबा के जिला मजिस्ट्रेट से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद एलेक्स मट्टू को पुंछ की जिला जेल में रखा गया है.

पुलिस ने बताया कि सांबा और जम्मू जिलों के चार अलग-अलग पुलिस थानों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

दूसरी घटना में, जम्मू जिले के एक आदतन और कुख्यात ड्रग तस्कर चिराग अत्री पर पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अवैध तस्करी निवारण अधिनियम (पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जम्मू के संभागीय आयुक्त द्वारा जारी निरोध आदेश के बाद उसे उधमपुर जिला जेल में रखा गया था.

पुलिस अफसर के मुताबिक, चिराद अत्री के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए गए थे, जो इलाके के स्थानीय युवाओं को ड्रग्स की आपूर्ति करके नशीली दवाओं की तस्करी और व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल था.

पुलिस ने बताया कि 2024 की शुरुआत में पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद, रिहाई के बाद उसने फिर से नशीली दवाओं की तस्करी शुरू कर दी और हाल ही में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, वह एक बार फिर स्थानीय युवाओं को ड्रग्स की आपूर्ति करके नशीली दवाओं की तस्करी और व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल था.

