scorecardresearch
 

Feedback

सीबीआई-इंटरपोल का संयुक्त ऑपरेशन सफल, अजरबैजान से भारत लाया गया ये मोस्ट वांटेड अपराधी

झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कुख्यात अपराधी सुनील कुमार उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से भारत लाया गया. पिछले साल 10 अक्टूबर को इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किए जाने के बाद उसे स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा गया था.

Advertisement
X
कुख्यात अपराधी सुनील कुमार उर्फ मयंक सिंह अजरबैजान से प्रत्यर्पित. (Photo: Representational)
कुख्यात अपराधी सुनील कुमार उर्फ मयंक सिंह अजरबैजान से प्रत्यर्पित. (Photo: Representational)

झारखंड पुलिस को सीबीआई और इंटरपोल की मदद से बड़ी कामयाबी मिली है. अमन साहू गिरोह से जुड़े कुख्यात अपराधी सुनील कुमार उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है. उस पर जबरन वसूली और धमकी के कई संगीन केस दर्ज हैं. झारखंड पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने पिछले साल 10 अक्टूबर को इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था.

सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक, गैंगस्टर सुनील कुमार को बाकू (अजरबैजान) से मुंबई लाया गया है. उसे भारत लाने के लिए झारखंड पुलिस की तीन सदस्यीय टीम 19 अगस्त को बाकू रवाना हुई थी और 23 अगस्त को आरोपी को लेकर स्वदेश लौटी. एनसीबी-बाकू के सहयोग से इंटरपोल रेड नोटिस के तहत वांछित सुनील कुमार को हिरासत में लिया गया. झारखंड पुलिस लंबे समय से तलाश में जुटी थी.

गैंगस्टर सुनील कुमार पर इंटरपोल के जरिए 196 सदस्य देशों में अलर्ट जारी किया गया था. इसी कड़ी में जनवरी 2025 में भारत ने अज़रबैजान सरकार को प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा था. इसके बाद राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. जांच में सामने आया कि सुनील कुमार व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और रेलवे ठेकेदारों को व्हाट्सएप पर धमकी भरे संदेश भेजता था.

सम्बंधित ख़बरें

Jharkhand ATS
अजरबैजान से रांची लाया गया गैंगस्टर मयंक सिंह, बिश्नोई गैंग के लिए करता था काम 
Gangster arrested by Punjab Police
पंजाब पुलिस ने हरविंदर रिंदा गैंग के गुर्गे को किया गिरफ्तार, हथियार और हथगोला बरामद 
पहले Salman, फिर Kapil और अब एल्विश, स्टार्स के पीछे क्यों पड़े हैं गैंगस्टर्स? 
why gangsters target salman khan kapil sharma and elvish
पहले सलमान, कपिल शर्मा और अब एल्विश यादव… सितारों के पीछे क्यों पड़े हैं गैंगस्टर्स? 
Randeep Malik USA based detain by FBI
US में FBI के हत्थे चढ़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर, नादिर शाह मर्डर और क्लब ब्लास्ट का आरोपी है रणदीप मलिक 
Advertisement

धमकी भरे संदेश से मचाता था दहशत

इस तरह वो लोगों से रंगदारी वसूल करता था. उसके खिलाफ झारखंड समेत कई राज्यों में रंगदारी और जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं. पुलिस से बचने के लिए वह मयंक सिंह नाम की फर्जी पहचान का इस्तेमाल करता था. सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट ने इंटरपोल और एनसीबी-बाकू की मदद से लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक की थी. इसके बाद झारखंड पुलिस की टीम बाकू भेजी गई.

गैंगस्टर अमन साहू गैंग की कमर टूटी

अमन साहू गिरोह झारखंड और आसपास के राज्यों में संगठित अपराध और वसूली के लिए बदनाम रहा है. सुनील कुमार इस नेटवर्क में अहम भूमिका निभाता था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच तेज की जाएगी और गिरोह की बाकी कड़ियों को भी बेनकाब किया जाएगा. गौरतलब है कि इसी साल मार्च में पुलिस ने गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement