दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 'गला घोंटू गैंग' के दो बदमाशों को किया गिरफ्तार

दिल्ली के केशवपुरम इलाके में पुलिस मुठभेड़ के बाद 'गला घोंटू गैंग' के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. ये गैंग लूटपाट से पहले लोगों का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दिया करते थे. इसके बाद कीमत सामान, ज्वैलरी और पैसे आदि लूट कर फरार हो जाते थे. पुलिस की पूछताछ में दोनों बदमाशों ने अपने अपराध कुबूल कर लिए हैं.

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान अजय उर्फ ​​कंगारू (33) और रवि उर्फ ​​गोटिया (30) के रूप में हुई है. दोनों लॉरेंस रोड इलाके में रहते हैं. हाल में हुए डकैती के मामले में दोनों वांछित थे. इसमें रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात प्रेमबाड़ी पुल के पास एक व्यक्ति का गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी.

पीड़ित का मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी और 15 हजार रुपए लूट लिए गए थे. मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर केशवपुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. इसके बाद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गईं. जांच के दौरान पुलिस को मंगलवार को एक सूचना मिली.

पुलिस को पता चला कि केशवपुरम स्थित एक होटल और एक बैंक्वेट हॉल के पास दो लोग मौजूद हैं. दोनों वहां बैठकर शराब पी रहे थे. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. दोनों लोगों को पास बुलाने का इशारा किया, लेकिन आरोपी आने की बजाए पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे. इतना ही नहीं एक हेड कांस्टेबल मोहित पर गोली चला दी.

इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली कंगारू के दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी. उसे तुरंत काबू कर लिया गया. उसके साथ गोटिया को भी पकड़ लिया गया. उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक खाली, एक जिंदा कारतूस और एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया है. उनके पास से 5350 रुपए भी जब्त किए गए हैं.

डीसीपी ने बताया कि घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं. कंगारू पर पहले भी आर्म्स एक्ट, चोरी, स्नैचिंग, सेंधमारी और एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन समेत 12 मामले दर्ज हैं. गोटिया पर चोरी, हथियार संबंधी अपराध और डकैती के सात मामले दर्ज हैं. दोनों से पूछताछ की जा रही है.

