बैंकॉक से मुंबई पहुंची कोकीन-हेरोइन की खेप... 80 करोड़ की ड्रग्स बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई. बैंकॉक से पहुंचीं दो महिला यात्रियों के पास से 79.5 करोड़ रुपए मूल्य की करीब 8 किलो कोकीन बरामद की गई. ये खतरनाक नशा बड़ी चालाकी से उनके बैग में रखे खिलौनों के पैकेट में छिपाया गया था.

नशे का धंधा देशभर में किस कदर फैला है, इसका अंदाजा 3 अक्टूबर की कार्रवाई से लगाया जा सकता है. मुंबई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आई दो महिलाओं के पास से डीआरआई ने 79.5 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की, तो मिजोरम में असम राइफल्स ने 46.92 लाख रुपए की हेरोइन के साथ तीन लोगों को दबोच लिया. इस तरह कुल 80 करोड़ के करीब ड्रग्स की बरामदगी हुई है.

सूत्रों के मुताबिक, मुंबई में डीआरआई की ये कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई. जैसे ही विमान मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा, डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने दोनों महिलाओं को रोक लिया और उनके सामान की गहन जांच की गई. जांच में खिलौनों के पैकेट के अंदर से 22 ईंट के आकार के पैकेट मिले. उनकी विस्तृत तलाशी ली गई, तो नमें सफेद पाउडर जैसा पदार्थ भरा हुआ था.

जांच के दौरान मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) की पहचान करने वाली किट का इस्तेमाल किया गया. इससे यह साफ हो गया कि कोकीन छिपा कर रखा गया है. इस बरामद खेप का कुल वजन 7.95 किलो निकला. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 79.5 करोड़ रुपए आंकी गई है. डीआरआई ने तुरंत कोकीन जब्त कर दोनों महिला यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया.

असम राइफल्स-पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

इसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इस पूरे मामले की गहन जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं. उसी दिन मिजोरम से भी एक बड़ी ड्रग बरामदगी की खबर आई. असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर लुंगलेई जिले के बाजार वेंग इलाके में छापेमारी की थी.

मिजोरम में हेरोइन के साथ तीन गिरफ्तार

इस संयुक्त अभियान में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से 46.92 लाख मूल्य की हेरोइन बरामद की गई. असम राइफल्स ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी को अंजाम दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान 62.56 ग्राम हेरोइन जब्त की गई. आरोपियों की पहचान बी डेनियल (29), उजहोल चकमा (35) और काजला देवी चकमा (26) के रूप में हुई है.

एयरपोर्ट से बॉर्डर तक नशे का काला कारोबार

तीनों लुंगलेई के बाजार वेंग इलाके के ही रहने वाले हैं. आरोपियों को आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य पुलिस के हवाले कर दिया गया है. मुंबई एयरपोर्ट और मिजोरम की यह कार्रवाई एक ही दिन में ड्रग माफिया के नेटवर्क का बड़ा खुलासा करती है. एक तरफ करोड़ों की कोकीन भारत में लाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में हेरोइन की खपत देखने को मिल रही है.

