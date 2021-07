धनबाद: चोरी के ऑटो से टक्कर मारकर हुई जज की हत्या, CCTV में दिख रहा साजिश का एंगल

सुबह 5 बजे का वक्त...पूरी तरह से खाली सड़क. सड़क के किनारे एकदम बाईं ओर टहल रहा एक व्यक्ति. तभी व्यक्ति के पीछे से एक ऑटो आता है और सड़क पर सीधे न जाकर हल्का सा बायां मुड़ता है और किनारे चल रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार में टक्कर मारता है. हैरानी की बात यह है कि टक्कर मारने के बाद ये ऑटो रुकता तक नहीं है और खाली सड़क पर तेज रफ्तार से आगे निकल जाता है.

ये घटना झारखंड के औद्योगिक शहर धनबाद की है. बुधवार सुबह को जिस व्यक्ति को ऑटो ने टक्कर मारी है वे धनबाद के जज उत्तम आनंद थे.

जब तक इस घटना का सीसीटीवी फुटेज नहीं आया था तब तक लोग इस हादसे को एक दुर्घटना ही समझ रहे थे, लेकिन सीसीटीवी का वीडियो साजिश की ओर इशारा कर रहा है. इस घटना के सीसीटीवी फुटेज से साफ लगता है कि जैसे जज उत्तम आनंद को जान बूझकर ऑटो से टक्कर मारी गई हो.

Additional District & Sessions Judge, Dhanbad Uttam Anand gets run over during his morning walk under suspicious circumstances. The judge was dealing with a few high-profile murder cases from the area and had recently rejected bail petitions of a few criminals. TRIGGER WARNING pic.twitter.com/FFia9usXQc