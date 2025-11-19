दिल्ली से 4 महीने के बच्चे का अपहरण, 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद से बरामद किया गया

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से गायब हुए चार महीने के बच्चे को पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी से सुरक्षित बरामद कर लिया है. बच्ची की मां स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर रहती है. सोमवार को उसने स्थानीय थाने में अपने बच्चे के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

बच्चे की मां ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक महिला अक्सर उसके पास आती थी. 39 साल की उस महिला का नाम आरती था. वो बच्चों के साथ खेलती रहती थी. उन्हें खाने-पीने की चीजें दिया करती थी. इस तरह उसने बच्चे की मां से दोस्ती गहरी कर ली. जिस दिन बच्चा गायब हुआ, वो आखिरी बार आरती के साथ ही देखा गया था. पुलिस के लिए ये इनपुट बहुत अहम था.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी. पुलिस की एक टीम को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास की सीसीटीवी फुटेज और लोकल इनपुट खंगालने में लगाया गया. इस दौरान सामने आया कि संदिग्ध महिला का मोबाइल फोन आखिरी बार गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक्टिव था. पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई.

मोबाइल सर्विलांस और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद मंगलवार देर शाम लोनी देहात से आरोपी महिला को पकड़ लिया गया . उसके पास से लापता बच्चे को सुरक्षित बरादम कर लिया गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसकी तीन बेटियां हैं. वो एक बेटे की चाहत रखती थी. यही चाहत धीरे-धीरे उसकी कमजोरी बन गई. वो अपने लिए बेटे की तलाश करने लगी.

उसका पति पहले रेलवे स्टेशन के पास ही एक चाय की दुकान पर काम करता था, इसलिए वह इलाके को अच्छी तरह पहचानती थी. उसका फायदा उठाते हुए उसने पीड़ित मासूम को निशाना बनाया. आरती ने बच्चे को किडनैप करने से पहले उसकी मां का भरोसा जीतने में हफ्तों लगाए. कभी खाने का पैकेट दिया, कभी बच्चों के साथ खेली, कभी मदद के नाम पर पास बैठ गई.

फुटपाथ पर रहने वाली मां को उसकी करतूत हमदर्दी लगी. इसी बीच मौके मिलते ही आरोपी महिला बच्चे को लेकर गायब हो गई. पुलिस ने बुधवार को बताया कि बच्चा सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. आरोपी महिला हिरासत में है. उससे पूछताछ की जारी है. पुलिस बच्चे के गायब होने के 24 घंटे के अंदर बरामद करके मिसाल कायम कर दिया है.

