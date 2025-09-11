संपत्ति के लालच में प्यार का नाटक! तंग आकर डिप्टी सरपंच ने प्रेमिका के घर के बाहर खुद को मारी गोली

महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 34 वर्षीय डिप्टी सरपंच ने 21 साल की लोक नृत्यांगना से तंग आकर खुद को गोली मार ली. आरोपी पूजा गायकवाड़ मृतक गोविंद बर्गे की संपत्ति हड़पना चाहती थी और इसी को लेकर उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी.
इस मामले में आरोपी लोक नृत्यांगना को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक गोविंद बर्गे के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उसका सोलापुर के बार्शी में एक लोक नृत्य मंडली की सदस्य पूजा गायकवाड़ के साथ संबंध था.
गायकवाड़ कथित तौर पर लगातार बर्गे पर इस बात का दबाव बना रही थी कि वह अपनी जमीन और नया बना बंगला उसके नाम करे. पुलिस ने पीटीआई को बताया कि आरोपी पूजा गायकवाड़ ने मृतक को धमकी दी थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह उप सरपंच के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर देगी.
आत्महत्या से पहले का वीडियो कॉल
मंगलवार को बर्गे, पूजा की मां के घर के बाहर अपनी कार में मृत पाए गए थे. पुलिस ने बताया कि गोली मारने से ठीक पहले उन्होंने पूजा को वीडियो कॉल किया था और बातचीत के लिए उसे बुलाने की कोशिश की थी लेकिन उसने मना कर दिया था.
बर्गे के साले ने गायकवाड़ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. बर्गे बीड के जियोराई स्थित लुखामसाला के उप सरपंच थे. वे पेशे से ठेकेदार थे और बार्शी स्थित एक लोक कला केंद्र में अक्सर आते-जाते थे और यहीं से उनके गायकवाड़ के साथ उनके घनिष्ठ संबंध बन गए.
बर्गे ने पूजा के भाई को दिलाई थी बाइक
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "बर्गे गायकवाड़ और उनके परिवार के सदस्यों की मांगों को पूरा करने के लिए पैसे खर्च करता था और उसके पूजा को भाई के लिए एक महंगा मोबाइल फोन और महंगी बाइक दिलवाई थी. इसके अलावा उनसे पूजा के रिश्तेदार को तीन एकड़ ज़मीन दिलाने में भी मदद की."
एफआईआर में कहा गया है कि बर्गे ने हाल ही में जियोराई में एक बंगला बनवाया है, जिस पर पूजा गायकवाड़ की नजर थी और इसे वह अपने नाम पर करवाना चाहती थीं. वह कथित तौर पर बर्गे से पांच एकड़ कृषि भूमि अपने भाई के नाम पर करने की भी लगातार मांग कर रही थी.
पुलिस ने कहा, "जब बर्गे ने इनकार किया, तो पूजा गायकवाड़ ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दी." पुलिस इंस्पेक्टर कुंदन गावड़े ने बताया कि गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.