बलिया में प्रेमिका ने कराया एसिड अटैक, प्रेमी की मौत, शादी से इनकार पर थी नाराज

प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो प्रेमिका ने अपने भाई के साथ मिलकर उसपर ज्वलनशील पदार्थ डलवा दिया. इलाज के दौरान प्रेमी की मौत हो गई. फिलहाल, बलिया पुलिस ने मृतक प्रेमी के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

युवक की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रेम प्रसंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शादी से इनकार करने पर एक प्रेमिका ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रेमी पर ज्वलनशील पदार्थ डलवा दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. बुधवार को इलाज के दौरान प्रेमी युवक की मौत हो गई. 

प्रेमी पर तेजाब से हमला

बलिया के बांसडीह थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव के रहने वाले राजकुमार पर बीते चार सितंबर को ज्वलनशील पदार्थ से हमला हुआ था. इस हमले के पीछे मनियर थाना क्षेत्र की रहने वाली उसकी प्रेमिका और उसके भाई का हाथ बताया जा रहा है. 

हमले में गंभीर रूप से झुलसे राजकुमार को पहले जिला अस्पताल और फिर वाराणसी रेफर किया गया. हालांकि, कुछ दिनों बाद वह वापस बलिया आकर इलाज कराने लगा, जहां आज उसकी मौत हो गई. 

परिजनों ने लगाया आरोप

मृतक राजकुमार के परिजनों का आरोप है कि उसकी शादी की बात उसकी प्रेमिका से चल रही थी, लेकिन राजकुमार इसके लिए तैयार नहीं था. इसी बात से नाराज होकर लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर उस पर तेजाब डलवा दिया.

युवक की मौत के बाद परिजनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है. पुलिस का कहना है कि यह घटना शादी को लेकर हुए विवाद के कारण हुई. प्रेमिका के भाई ने फोन से उसके प्रेमी को बुलाया, फिर इस वारदात को अंजाम दिया. 

