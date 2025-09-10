हापुड़: आशिक को थी पैसों की जरूरत, शादीशुदा प्रेमिका ने अपने ही घर में डाल दिया डाका, ज्वैलरी-कैश किया पार

अक्सर लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है. लेकिन क्या प्यार इतना भी अंधा हो सकता है कि इंसान अपनों को धोखा देने के साथ-साथ सारी हदें पार कर खुद के ही घर में डाका डाल ले. जी हां, यूपी के हापुड़ से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने जिस पति के साथ शादी के वक्त सातों वचन साथ निभाने की कसमें खाई थी. वही पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही इतनी धोखेबाज बन गई कि उसने न सिर्फ अपना दूसरा प्रेमी चुन लिया, बल्कि उस प्रेमी की वफादारी में अपने पति से ही गद्दारी कर दी.

दरअसल, पत्नी ने प्रेमी के लिए अपने ही घर में रखे छह लाख रुपये के आभूषण और दो लाख कैश चोरी कर लिया. मगर जैसे ही यह घटना पुलिस तक पहुंची तो कुछ ही दिन बाद इसका खुलासा हो गया. पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दबोच लिया साथ ही चोरी का माल भी बरामद कर लिया.

जानकारी के अनुसार, हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव पिपलैंडा में रहने वाले ईसराइल के घर 19 अगस्त की रात्रि को चोरी हुई थी. चोरी में ईसराइल के मकान से करीब छह लाख रूपये के सोने-चांदी के आभूषण और दो लाख रूपये कैश चोरी हुआ था. घटना की जानकारी ईसराइल ने थाना धौलाना पुलिस को दी, तो पुलिस भी चोरों की तलाश में जुट गई.

हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गये आरोपियों में महिला फरहीन शिकायत करने वाले ईसराइल की पत्नी है. जबकि, वाहिद उसका प्रेमी है. वाहिद थाना बहादुरगढ़ के ग्राम पलवाड़ा का निवासी है.

एएसपी ने आगे बताया कि वाहिद का ईसराइल के यहां पिछले काफी समय से आना-जाना था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान फरहीन और वाहिद की एक-दूसरे से आंखें लड़ गईं. फरहीन प्रेमी वाहिद के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसकी मदद करने के लिए अपने ही घर में चोरी करने की योजना बना ली. फरहीन ने घर में रखे सोने के आभूषण और दो लाख रूपये का कैश चोरी कर वाहिद को दे दिया. पुलिस ने जब पड़ताल की, तो सीसीटीवी और मौका मुआयने के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हो गया.

फिलहाल, हापुड़ पुलिस ने ईसराइल की पत्नी फरहीन और उसके प्रेमी वाहिद को दबोच लिया है. दोनों के पास से पुलिस ने छह लाख रूपये के आभूषण और एक लाख 97 हजार 500 रूपये की नकदी भी बरामद कर ली है. दोनों को जेल भेज दिया गया है.

