बेंगलुरु प्राइवेट स्कूल हॉस्टल में 10वीं की छात्रा से यौन शोषण, प्रिंसिपल और वार्डन समेत सात पर FIR

बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा में एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 10वीं की छात्रा के साथ चार दिन तक यौन शोषण और रैगिंग का मामला सामने आया है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पांच छात्रों, प्रिंसिपल और वार्डन के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है.

10वीं की छात्रा का यौन शोषण (Photo: Representational)
10वीं की छात्रा का यौन शोषण (Photo: Representational)

बेंगलुरु के बाहरी इलाके बन्नेरघट्टा में एक प्राइवेट स्कूल हॉस्टल से यौन शोषण और हिंसा का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल में उसके साथ चार दिन तक लगातार यौन उत्पीड़न और रैगिंग की गई. यह अत्याचार उसके सहपाठियों और सीनियर छात्रों द्वारा किया गया.

पीड़िता हाल ही में हॉस्टल में दाखिल हुई थी. उसने पहले रैगिंग की शिकायत स्कूल प्रबंधन से की थी, जिसके बाद उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया. आरोप है कि प्रिंसिपल और वार्डन ने भी इस उत्पीड़न को बढ़ावा दिया. 

10वीं कक्षा की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न

पीड़िता के पिता ने बन्नेरघट्टा थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में पांच छात्रों, प्रिंसिपल और वार्डन के खिलाफ पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से छात्रा काफी डरी हुई है. 

पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया

स्कूल प्रशासन ने कहा कि वे इस मामले को लेकर गंभीर हैं और पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर ने बयान जारी कर कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस समय कोई टिप्पणी नहीं करेंगे ताकि जांच प्रभावित न हो. उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की कि वे धैर्य रखें और जांच पूरी होने तक अफवाहें न फैलाएं. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

