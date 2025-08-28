scorecardresearch
 

Feedback

एयरपोर्ट पर लड़की के बैग से मिला 4 करोड़ का हाइब्रिड गांजा, कस्टम को चकमा देने के लिए चली ये चाल

अहमदाबाद एयरपोर्ट से कस्टम्स और सीआईडी ने संयुक्त कार्रवाई में चार करोड़ रुपये का हाइब्रिड गांजा जब्त किया है. इस मामले में एयर एशिया की बैंकॉक- अहमदाबाद फ्लाइट से आई जालंधर की युवती और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
पुलिस ने आरोपी महिला और उसके ड्राइवर को पकड़ा है (फोटो-ITG)
पुलिस ने आरोपी महिला और उसके ड्राइवर को पकड़ा है (फोटो-ITG)

Jalandhar woman arrested for drug smuggling: गुजरात के अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक बार फिर हाइब्रिड गांजा जब्त किया गया है. यह बरामदगी एयर एशिया की बैंकॉक से अहमदाबाद आनेवाली फ्लाइट से आई एक लड़की के हैंड बैग से की गई. लड़की के बैग से चार किलोग्राम हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया. जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में चार करोड़ रुपये से अधिक है. 

जानकारी के मुताबिक, कस्टम्स और सीआईडी क्राईम की संयुक्त कारवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. तस्करी करनेवाले लोग हर बार अलग-अलग तरकीब निकालते थे. इस बार भी एयरटाईट पैकैट में गांजा छुपाकर लाया जा रहा था, पर कस्टम्स और पुलिसवालों ने उसे पकड लिया.

पंजाब के जालंधर की रहने वाली नितेश्वरी नाम की लड़की 13 अगस्त को अहमदाबाद पहुंची थी, लेकिन उसके दो बैग नहीं आए थे. जिस पर उसने सामान गुम होने का फॉर्म भर दिया और वहां से चली गई. दो दिन बाद, एक बैग आया जिसे कस्टम्स ने चेक किया, लेकिन उसने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला. 

सम्बंधित ख़बरें

Nepal border infiltration alert in Bihar
बिहार में जैश के तीन आतंकियों की तलाश जारी, मोतिहारी के SP ने रखा 50 हजार का इनाम 
Patna two minor girls Death Mystery
स्कूल में कैसे जली बच्ची? पेड़ पर मिली दूसरी की लाश... पटना में दो दिन में दो हत्याओं की उलझी मिस्ट्री 
patna girl death
क्या टीचर का राज जानने की वजह से गई पटना में स्कूली छात्रा की जान? देखें लंच ब्रेक 
patna girl student death
पटना के स्कूल में कैसे जली छात्रा, मौत का जिम्मेदार कौन? देखें एक और एक ग्यारह 
Encounter with Lawrence Gang thugs in Delhi, 2 arrested.
दिल्ली में लॉरेंस गैंग का एनकाउंटर, 2 बदमाश हुए गिरफ्तार 

दूसरे दो दिनों के बाद शेष हैंडबैग आया और इस दौरान कस्टम अधिकारियोंने हैंड बैग की जांच की, जिसमें चार किलोग्राम के आठ पैकेट मिले. जिनमें गांजा छिपा हुआ था. 

Advertisement

हालांकि, लड़की यह कहकर कस्टम्स में नहीं आई कि वह जालंधर की रहने वाली है और उसका बैग घर भेज दिया जाए, उसने जालंधर के साइमन पीटर नामक ड्राइवर को अथॉरिटी लेटर देकर बैग छोड़ने को कहा. 

कस्टम्स के अनुसार, एयर एशिया के स्टाफ ने लड़की से बात करते हुए बताया कि वह जालंधर की रहने वाली है. कस्टम्स के साथ-साथ डीआरआई भी जांच में शामिल हो गई और इस दौरान अधिकारियों को शक हुआ कि लड़की कस्टम्स में नहीं आ रही है, इसलिए वह जालंधर की बजाय अहमदाबाद में होगी. 

इसी दौरान, डीआरआई को पता चला कि लड़की कालूपुर रेलवे स्टेशन पर है और सामान का इंतजार कर रही है. कस्टम अधिकारियों ने सीआईडी क्राइम की मदद से लड़की को पकड़ लिया और उसे एयरपोर्ट ले गए. जहां उसे और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement