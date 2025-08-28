एयरपोर्ट पर लड़की के बैग से मिला 4 करोड़ का हाइब्रिड गांजा, कस्टम को चकमा देने के लिए चली ये चाल

Jalandhar woman arrested for drug smuggling: गुजरात के अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक बार फिर हाइब्रिड गांजा जब्त किया गया है. यह बरामदगी एयर एशिया की बैंकॉक से अहमदाबाद आनेवाली फ्लाइट से आई एक लड़की के हैंड बैग से की गई. लड़की के बैग से चार किलोग्राम हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया. जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में चार करोड़ रुपये से अधिक है.

जानकारी के मुताबिक, कस्टम्स और सीआईडी क्राईम की संयुक्त कारवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. तस्करी करनेवाले लोग हर बार अलग-अलग तरकीब निकालते थे. इस बार भी एयरटाईट पैकैट में गांजा छुपाकर लाया जा रहा था, पर कस्टम्स और पुलिसवालों ने उसे पकड लिया.

पंजाब के जालंधर की रहने वाली नितेश्वरी नाम की लड़की 13 अगस्त को अहमदाबाद पहुंची थी, लेकिन उसके दो बैग नहीं आए थे. जिस पर उसने सामान गुम होने का फॉर्म भर दिया और वहां से चली गई. दो दिन बाद, एक बैग आया जिसे कस्टम्स ने चेक किया, लेकिन उसने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला.

दूसरे दो दिनों के बाद शेष हैंडबैग आया और इस दौरान कस्टम अधिकारियोंने हैंड बैग की जांच की, जिसमें चार किलोग्राम के आठ पैकेट मिले. जिनमें गांजा छिपा हुआ था.

हालांकि, लड़की यह कहकर कस्टम्स में नहीं आई कि वह जालंधर की रहने वाली है और उसका बैग घर भेज दिया जाए, उसने जालंधर के साइमन पीटर नामक ड्राइवर को अथॉरिटी लेटर देकर बैग छोड़ने को कहा.

कस्टम्स के अनुसार, एयर एशिया के स्टाफ ने लड़की से बात करते हुए बताया कि वह जालंधर की रहने वाली है. कस्टम्स के साथ-साथ डीआरआई भी जांच में शामिल हो गई और इस दौरान अधिकारियों को शक हुआ कि लड़की कस्टम्स में नहीं आ रही है, इसलिए वह जालंधर की बजाय अहमदाबाद में होगी.

इसी दौरान, डीआरआई को पता चला कि लड़की कालूपुर रेलवे स्टेशन पर है और सामान का इंतजार कर रही है. कस्टम अधिकारियों ने सीआईडी क्राइम की मदद से लड़की को पकड़ लिया और उसे एयरपोर्ट ले गए. जहां उसे और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया.

