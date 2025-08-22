कर्ज, बीमा और साजिश... ऐसे खुला सूरत की डायमंड फैक्ट्री में 32 करोड़ के हीरों की चोरी का राज, हैरान कर देगी कहानी

Surat Diamond Factory Burglary: गुजरात के सूरत में एक डायमंड फैक्ट्री से 32 करोड़ के हीरे चोरी हो गए. चोरों ने 15, 16 और 17 अगस्त की छुट्टी का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल चोरी के मामले की तफ्तीश शुरू की. जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही थी. पुलिस की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि चोर का जो चेहरा सामने आता जा रहा था, वो हैरान करने वाला था. चोरी की ये वारदात आपको भी हैरान कर देगी.

गैस कटर से कटी तिजोरी. टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे. बिखरा हुआ सामान. और 32 करोड़ के हीरे गायब. फिर सबसे आख़िर में ग़ज़ब का एंटी क्लाइमेक्स. चोरी की ये कहानी बेहद हैरान करने वाली है. दरअसल, 18 अगस्त की सुबह जब सूरत की कपोदरा पुलिस को चोरी की इस वारदात की खबर मिली, तो उसके भी होश फाख्ता हो गए. ये कोई मामूली चोरी नहीं थी. चोरों ने हीरों की एक फैक्ट्री डीके एंड संस डायमंड कंपनी पर धावा बोल कर पूरे के पूरे 32 करोड़ रुपये के बेशकीमती हीरों पर अपना हाथ साफ कर दिया था. फैक्ट्री मालिक और उसका पूरा परिवार अपने साथ हुए इस भयानक हादसे से सदमे में था और पुलिस पूरी तरह से क्लू लेस थी.

ऐसे में चोरी की खबर मिलते ही सूरत पुलिस का पूरा लवाजमा और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौका-ए-वारदात पर पहुंचा. डीके एंड संस डायमंड कंपनी के मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी ने पुलिस को जो कहानी सुनाई, वो कुछ यूं थी. चौधरी ने बताया कि 15 अगस्त को वो आखिरी बार अपनी कंपनी में आए थे. और तब उन्होंने रफ और पॉलिश्ड दोनों तरह के हीरे कंपनी की तिजोरी में रखे थे और घर चले गए थे. चूंकि 15 के बाद 16 और 17 अगस्त को भी छुट्टी थी, तो उनके परिवार से या मुलाजिमों में से कोई भी कंपनी की तरफ नहीं आया. लेकिन जब 18 अगस्त की सुबह वो अपनी फैक्ट्री में पहुंचे, तो चोरी की ये वारदात देख कर सन्न रह गए.

पुलिस ने मामले की तफ्तीश मौका-ए-वारदात पर फिंगर प्रिंट इकट्ठा करने से लेकर तमाम तरह के साइंटिफिक इनवेस्टिगेशन से की. लेकिन पुलिस के लिए हर कदम पर अड़चन ही अड़चन थी. क्योंकि एक तो कंपनी में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे चोरों ने तोड़ डाले थे और ऊपर से सीसीटीवी का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर भी अपने साथ उठा ले गए थे. यानी देखा जाए, तो एक तरह से चोरों तक पहुंचने के सारे के सारे रास्ते बंद थे. लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी, तो पुलिस को एक-एक कर कई चौंकाने वाली बातें पता चलीं.

सबसे पहले तो पुलिस ने यही नोटिस किया कि चोरों ने गैस कटर से हीरों वाली तिजोरी तो काट दी थी, लेकिन कंपनी के मेन गेट से लेकर बाकी दरवाज़ों से अंदर आने के लिए उन्होंने कोई बल प्रयोग नहीं किया था. दरवाजों पर लगे तालों को चाबी से ही खोला गया था. यानी कंपनी की बिल्डिंग में फोर्स्ड एंट्री के कोई भी निशान नहीं थे. तो क्या कोई ऐसा था जिन्होंने चोरी के लिए कंपनी में चोरों को इजी एंट्री दे दी थी? ऐसा कोई इनसाइडर यानी भितरघाती ही कर सकता था. कंपनी में लगे फायर अलार्म भी गायब थे.

एक हैरानी की बात ये भी थी कंपनी में इतने कीमती हीरे रखे हुए थे, मगर वहां कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था. जांच हुई तो पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड को कुछ रोज पहले ही काम से हटा दिया गया था और किसी दूसरे गार्ड की तैनाती भी नहीं की गई. ये भी एक हैरान करने वाली बात थी. मगर सिर्फ यही दो बातें ऐसी नहीं थी जो पुलिस को उलझा रही थी, पुलिस को इसके बाद एक-एक कर कई और चौंकाने वाले इत्तेफाकों का पता चला.

पुलिस ने गौर किया कि कंपनी के अंदर को सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन बिल्डिंग में कोई भी कैमरा नहीं था. कंपनी की मेन गेट पर जो ताला लगा था, वो बिल्कुल नया था और पूछताछ करने पर पता चला कि उसे 8 दिन पहले ही खरीदा गया था. इत्तेफाक ये भी था कि चोरी की इतनी बड़ी वारदात हुई और इससे महज हफ्ते भर पहले ही कंपनी के मालिक ने हीरों का बड़ा स्टॉक खरीदा था. ये सारी बातें इशारा कर रही थी कि हो ना हो, इस मामले में कंपनी में काम करने वाला कोई मुलाजिम या करीबी आदमी जरूर शामिल है. वरना एक साथ इतने सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते थे. लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो कौन हो सकता है?

पुलिस को मोटे तौर पर तो चोरी के तीन दिनों के टाइम फ्रेम का पता चल ही चुका था. अब पुलिस ने 15, 16 और 17 अगस्त की सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला किया. कंपनी के आस-पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो पुलिस ने उन कैमरों की मदद ली और स्कैनिंग शुरू की. इसी सिलसिले में पुलिस को 15 और 16 अगस्त की दरम्यानी रात संदिग्ध तौर पर दो ऑटो रिक्शा डीके एंड संस डायमंड कंपनी की ओर जाते हुए नजर आए. अब जब पुलिस ने इन फुटेज को गौर से देखा, तो उएक ऐसी चीज नजर आई कि उसका दिमाग घूम गया. एक ऑटो में कंपनी के मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी का एक बेटा भी बैठा हुआ था. बस, फिर क्या था? अब पुलिस ने जांच की दिशा मालिक और उसके परिवार की तरफ ही मोड़ दी.

आगे दो और चौंकाने वाली बातें पता चली. पहली बात तो यही पता चला कि कंपनी के मालिक ने महज 10 दिन पहले ही कंपनी का बीमा रिन्यू करवाया था. कहने तो ये भी एक इत्तेफाक हो सकता था. लेकिन इत्तेफाकों का ये सिलसिला कुछ ज्यादा हो चला था. दूसरी बात पुलिस को ये पता चला कि इस कंपनी में साल 2018 में भी एक बार चोरी हुई थी और उस चोरी के बाद कंपनी मालिक ने बीमा कंपनी से 8 लाख रुपये की रकम भी वसूल की थी. यानी कंपनी मालिक देवेंद्र चौधरी के साथ कमोबेश ऐसी ही घटना पहले भी हुई थी. पुलिस को वो बीमा एजेंट भी मिल गया, जिससे चौधरी ने चोरी से पहले बात की थी और बीमा एजेंट ने उसे बताया था कि ऐसी किसी अनहोनी पर कंपनी 50 फीसदी नुकसान की भरपाई कर देती है.

बस इसी के बाद पुलिस ने कंपनी के मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की शुरुआत कर दी और इसी के साथ एंटी क्लाइमेक्स से भरी चोरी की ऐसी कहानी सामने आई, जिसे जान कर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए. करोड़ों की इस महाचोरी की प्लानिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद कंपनी के मालिक डीके चौधरी ने अपने दोनों बेटों और दो कारिंदों के साथ मिलकर रची थी.

अब सवाल ये था कि 300 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी, मुंबई से लेकर विदेशों तक फैला कारोबार और चकाचक कारोबार. ऐसी कंपनी के मालिक को ऐसी अजीबोगरीब और शातिराना साजिश रचने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो तफ्तीश में इसका भी खुलासा हुआ.

जांच में पता चला कि कोरोना से पहले डीके चौधरी एंड संस का कोराबार काफी बेहतरीन था. लेकिन मौत की उस वबा ने चौधरी की कंपनी को तगड़ी चोट पहुंचाई. कंपनी का टर्नओवर काफी कम हो गया था. 1500 कर्मचारियों से सिमट कर कंपनी महज 15-20 कर्मचारियों पर आ गई और इसी के साथ कंपनी के मालिक पर कर्ज की रकम बढ़ती चली गई. चौधरी ने अपने तौर पर लोगों से 10 करोड़ रुपये उधार ले रखे थे, जबकि अगर से 13 करोड़ रुपये का लोन भी लिया था. जिसे चुकाना फिलहाल उसके लिए मुमकिन नहीं हो रहा था. ऐसे में उसने पूरी प्लानिंग की.

प्लान के तहत ही सबसे पहले उसने अपने बेटों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची. कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की तादाद कम की. सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया, नए ताला खरीदा, बीमा एजेंट से बात कर बीमा रिन्यू करवाया. और तो और खुद ही बेटों के साथ मिलकर चोरी की कोशिश भी की. लेकिन पहली कोशिश में कामयाब नहीं होने पर प्लान में अपने ड्राइवर समेत दो खास लोगों को शामिल किया. और तो और खुद अपनी ही कंपनी में चोरी करवाने के लिए उसने इन कारिंदों को 25 लाख रुपये की सुपारी दी.

खेल देखिए कि 5 लाख रुपये की पहली किस्त तो चौधरी एंड संस ने खुद ही तिजोरी में रख दी थी, ताकि चोर गैस कटर से चोरी करें और सुपारी की पहली किस्त लेकर चले जाएं. चोरों ने यानी चौधरी परिवार के कांरिदों ने ऐसा किया भी. और तो और चोरी में शामिल अपने ड्राइवर को चौधरी ने पुलिस से बचने के लिए दुबई भेजने की प्लानिंग भी कर ली थी. उसके लिए फ्लाइट की टिकट तक खरीद ली थी. लेकिन इसी बीच भांडा फूट गया. फिलहाल पुलिस ने पांच लोगों को पकड़ा है. लेकिन शक है कि इस पूरे केस में करीब 12 लोग शामिल हैं.

(सूरत से संजय सिंह राठौर का इनपुट)

