अवैध संबंध, किडनैपिंग और जंगल में लाश... लापता मोबाइल फोन में छुपा है कातिल का राज

Prayagraj BJP Leader Randhir Yadav Murder Mystery: यूपी के प्रयागराज में बीजेपी नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या का मोटिव अब सामने आ गया है. इस हत्याकांड में शामिल आरोपी राम सिंह ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया है कि डॉ. उदय यादव ने रणधीर सिंह यादव और उसकी पत्नी के अवैध संबंधों का सच सामने आने के बाद ही उसकी हत्या की साजिश रची थी. यही नहीं, रणधीर की हत्या के बाद जब उदय उसका मोबाइल देख रहा था, तो उसके मोबाइल फोन में अपनी पत्नी की अश्लील तस्वीरें देखकर उसका खून खोल उठा था. इसी के बाद उदय ने रणधीर की लाश को रेलवे ट्रैक पर रखवाया था.

इस सनसनीखेज हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी पुलिस के सामने एक और चुनौती अभी तक बनी हुई है, वो है मृतक रणधीर का मोबाइल फोन. दरअसल, एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी रणधीर का मोबाइल बरामद नहीं हुआ है. पुलिस लगातार उसका मोबाइल तलाश कर रही है. हालांकि राम सिंह ने पुलिस को बताया कि रणधीर की हत्या के बाद, उसके मोबाइल फोन को आरोपी डॉ. उदय अपने साथ ले गया था.

उदय वही शख्स है जिसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर रणधीर के अवैध संबंध थे. उदय रणधीर के मोबाइल में अपनी पत्नी की अंतरंग तस्वीरें देखने के बाद आक्रोशित हो उठा और इस खूनी वारदात को साथियों संग मिलकर अंजाम दे डाला.

हत्या का असली मोटिव

पुलिस पूछताछ में आरोपी राम सिंह ने बताया कि हत्या की जड़ में अवैध संबंधों का राज़ छिपा है. दरअसल, रणधीर यादव और उदय यादव की पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. दोनों के बीच संबंध बन गए थे. जब यह बात खुली तो उदय का गुस्सा फूट पड़ा था. तभी उसने हत्या की साजिश रची. यही नहीं, रणधीर की हत्या के बाद जब उदय ने उसका मोबाइल देखा तो उसमें अपनी पत्नी की अश्लील तस्वीरें पाकर उसका खून खौल उठा. इसी वजह से उसने लाश को रेलवे ट्रैक पर रखवा दिया था, ताकि सबूत पूरी तरह मिट जाएं.

क्या हुआ था उस दिन?

22 अगस्त की रात रणधीर यादव नवाबगंज बाजार के एक ढाबे पर अपने दोस्तों के साथ बैठे थे. स्कॉर्पियो से वहां पहुंचे थे. रणधीर ने दोस्तों के साथ वहां खाना खाया और शराब पी. दोस्तों के बीच यह एक आम शाम की तरह लग रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही रणधीर की आखिरी शाम बनने वाली है. इसी दौरान हत्या की साजिश धीरे-धीरे परवान चढ़ रही थी.

गुमशुदगी से मचा हड़कंप

ढाबे से निकलने के बाद रणधीर यादव अचानक गायब हो गए. पूरी रात घर न लौटने पर उनके परिवार की चिंता बढ़ गई. अगली सुबह उनकी पत्नी बबली यादव ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. इलाके में अफवाह फैल गई कि शायद नेता जी का अपहरण हो गया है. पूरे प्रयागराज जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई और पुलिस भी हरकत में आ गई.

चित्रकूट जंगल में मिली स्कॉर्पियो

पुलिस को 24 अगस्त को एक बड़ी सफलता हाथ लगी. रणधीर की स्कॉर्पियो कार चित्रकूट के पहाड़ी जंगलों में लावारिस हालत में मिली. पुलिस को उम्मीद जगी कि रणधीर कहीं छिपे होंगे और कार सुराग बनेगी. लेकिन कार मिलने के बावजूद रहस्य और गहरा गया. असल कहानी तो अभी सामने आनी बाकी थी.

रेलवे ट्रैक पर टुकड़ों में मिली लाश

इसी बीच पूरामुफ्ती इलाके के रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव बरामद हुआ. शव बुरी तरह कटा-फटा हुआ था. पहचानना मुश्किल था कि यह किसका शव है. पुलिस ने 72 घंटे बाद कानूनी औपचारिकता पूरी कर उस लावारिस शव का अंतिम संस्कार कर दिया. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उसी रणधीर यादव की लाश थी, जिसे पुलिस और परिवार तलाश कर रहा था.

दोस्त पर ही शक

पुलिस ने केस की तहकीकात की और सीसीटीवी फुटेज के साथ मोबाइल लोकेशन खंगाली. सारे सबूत रणधीर के करीबी दोस्त राम सिंह और उसके चाचा डॉ. उदय यादव की तरफ इशारा करने लगे. परिवार ने भी इन्हीं पर शक जताया था. धीरे-धीरे पुलिस को शक यकीन में बदलता गया और गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी गई.

पुलिस ने खोला कत्ल का राज़

पुलिस ने भगौतीपुर चौराहे से राम सिंह यादव को और उमरपुर नींवा से लीला यादव (उदय की सास) को गिरफ्तार किया. पूछताछ में राम सिंह ने चुप्पी तोड़ी और पूरे हत्याकांड का सच बाहर आ गया. उसने बताया कि किस तरह उदय ने बदले की आग में इस खौफनाक साजिश को रचा और दोस्तों को इसमें शामिल किया.

अवैध संबंध और बदले की कहानी

राम सिंह ने बताया कि उदय यादव और रणधीर यादव गहरे दोस्त थे, लेकिन उदय की पत्नी अंजलि और रणधीर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं. दोनों के बीच संबंध बन गए. इसी बीच 11 जुलाई को अंजलि की संदिग्ध मौत हो गई. उदय को शक हुआ कि इस मौत और उसकी बेइज्जती के पीछे रणधीर जिम्मेदार है. यही शक और गुस्सा धीरे-धीरे बदले की आग में बदल गया, जिसने रणधीर की जान ले ली.

22 अगस्त की रात हुआ मर्डर

उस रात उदय यादव, राम सिंह, विजय यादव और नौकर सुजीत ने शराब और खाने के बाद रणधीर को गला दबाकर मार डाला. इसके बाद उसके चेहरे को पत्थर से कूंच दिया गया. फिर शव को पूरामुफ्ती रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, ताकि यह मामला आत्महत्या लगे. वहीं, स्कॉर्पियो को चित्रकूट के जंगल में छोड़ दिया गया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके.

फरार आरोपी और अधूरी मिस्ट्री

पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन डॉ. उदय यादव अभी फरार है. कई और लोग भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पुलिस मानती है कि रणधीर का मोबाइल फोन बरामद होने के बाद ही इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ पाएगी. फिलहाल, इस केस में राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों एंगल से जांच जारी है.

(प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव का इनपुट)

