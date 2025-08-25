scorecardresearch
 

इंस्टा रील्स, ब्यूटी पार्लर या 35 लाख की डिमांड... ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड की असली वजह क्या है?

Nikki Murder Mystery: ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की मर्डर केस की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी विपिन, रोहित और उनकी मां दयावती को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन तीनों आरोपी हत्या में अपनी संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं. ऐसे बड़ा सवाल यही है कि हत्या किसने और क्यों की?

निक्की हत्याकांड की असली वजह की तलाश में ग्रेटर नोएडा पुलिस. (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी की दर्दनाक मौत की कहानी अब कई सवाल खड़े कर रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट में दहेज हत्या साफ-साफ दर्ज है, लेकिन घटनाक्रम ये भी इशारा करता है कि विवाद सिर्फ पैसों और लग्जरी कार की मांग तक सीमित नहीं था. पार्लर, इंस्टा रील्स और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को लेकर भी निक्की और उसके पति विपिन भाटी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था.

साल 2016 में 28 साल की निक्की भाटी की शादी विपिन से हुई थी. इसी घर में उसकी बड़ी बहन कंचन की भी शादी रोहित भाटी से हुई थी. शादी के समय दहेज में गहनों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी गई, लेकिन आरोप है कि बाद में ससुराल वालों का लालच बढ़ता चला गया. विपिन, उसका बड़ा भाई, सास-ससुर उस पर लगातार 35 लाख रुपए और एक कार की डिमांड का दबाव बना रहे थे.

निक्की और उसकी बहन कंचन ब्यूटी पार्लर चलाती थीं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम रील बनाती थीं. यहीं से विवाद की एक और परत जुड़ गई. सूत्रों के मुताबिक, विपिन और उसके भाई को रील बनाने से ऐतराज था. 11 फरवरी को इसी बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ और दोनों बहनें मायके चली गईं. 18 मार्च को उनके घर पंचायत बैठी. तय हुआ कि दोनों बहनें आगे रील नहीं बनाएंगी. 

इसके बाद जैसे ही निक्की और कंचन ने फिर से पार्लर खोलकर रील बनाना शुरू किया, विवाद फिर भड़क उठा. हालांकि, निक्की के पिता इस दावे से इनकार करते हैं कि उनकी बेटी की हत्या रील विवाद के कारण हुई. उनका कहना है कि दहेज ही असली वजह है. इस मामले में दर्ज एफआईआर में भी लिखा गया है कि ससुराल ने निक्की पर दहेज का दबाव डाला. मना करने पर जिंदा जलाकर मार डाला.

इस पूरे मामले में पड़ोसियों ने चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि निक्की और कंचन की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भाटी परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. दोनों बहनें इंस्टाग्राम पर सक्रिय थीं और मेकओवर से जुड़ी रील्स बनाकर पोस्ट करती थीं. यही बात उनके पतियों विपिन और रोहित भाटी को नागवार गुजरती थी.

पड़ोसी का दावा- दोनों बहनें बनाती थीं मेकओवर रील्स 

एक पड़ोसी ने खुलासा किया, "वे दोनों बहनें मेकओवर से संबंधित रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थीं. रोहित और विपिन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था. वे बार-बार इसका विरोध करते थे और इस वजह से घर में अक्सर तनाव का माहौल बन जाता था." गांव के एक निवासी ऋषभ ने बताया कि इसी सोशल मीडिया विवाद ने 11 मार्च को बड़ा रूप ले लिया. 

उस दिन निक्की और कंचन का अपने पतियों के साथ जमकर झगड़ा हुआ था. हालात इतने बिगड़े कि दोनों बहनें मायके चली गईं. ऋषभ ने बताया, "इसके बाद पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि निक्की और कंचन अब इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं बनाएंगी. 18 मार्च को पंचायत के बाद दोनों अपने ससुराल वापस आ गईं. लेकिन कुछ समय बाद दोबारा रील्स बनाने लगीं''

पार्लर खोलने को लेकर निक्की-विपिन में हुआ झगड़ा

21 अगस्त की दोपहर निक्की और विपिन के बीच पार्लर खोलने को लेकर झगड़ा हुआ. गुस्से में विपिन ने निक्की के साथ मारपीट की थी. निक्की का छह साल का बच्चा भी यही कह रहा है कि उसी के पापा ने लाइटर से उसकी मां को आग लगाई. यही बयान अब पुलिस की जांच का अहम हिस्सा है. इस वारदात में कंचन ने विपिन, रोहित, ससुर सतवीर और सास दयावती के नाम केस दर्ज कराया है.

Nikki Murder Mystery
रविवार को पुलिस एनकाउंटर के बाद विपिन भाटी. (Photo: ITG)

सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या), 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 61 (अपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज है. पुलिस ने विपिन भाटी का एनकाउंटर भी किया, क्योंकि वह कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था. गोली उसके पैर में लगी और वो बुरी तरह जख्मी हो गया. रविवार को कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए निक्की के दो वीडियो

इस मामले में कई वीडियो और फुटेज सामने आए हैं. एक पुराने वीडियो में विपिन को निक्की की पिटाई करते देखा जा सकता है. एक और वीडियो में निक्की आग की लपटों में घिरी सीढ़ियों से नीचे आती दिख रही है. सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में निक्की की बहन की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही है, "ये तुमने क्या कर दिया?" हालांकि ये साफ नहीं दिखता कि आग किसने लगाई थी.

इस बीच निक्की के पति विपिन की लाइफस्टाइल भी चर्चा में है. वो नेताओं और पुलिसवालों से अपने संबंधों का बखान करता था. लाल बत्ती वाली सफेद स्कॉर्पियो में घूमता और फार्महाउस पार्टियों के वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता. दूसरी तरफ निक्की अपना खर्च चलाने और अपने बच्चे को पालने के लिए पार्लर चलाती थी. उसकी बहन कंचन पार्लर चलाने में उसका साथ दिया करती थी.

... तो क्या ये थी निक्की-विपिन में विवाद की वजह?

इस केस का एक और एंगल भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि 35 लाख रुपए दहेज में नहीं बल्कि रिश्तेदारी में हुए एक विवाद के समझौते से जुड़े थे. निक्की के भाई का किसी और से अफेयर हो गया था. उसने पत्नी को छोड़ दिया था. इस मामले को लेकर पंचायत में समझौता हुआ था. इसमें सतवीर भाटी ने बिचौलिए का काम किया और 35 लाख रुपए देने का वादा किया था. इसे लेकर भी विवाद था.

Nikki Murder Mystery

मृतक निक्की के पिता भिखारी सिंह का कहना है कि समाज के दबाव में उन्होंने बेटियों को बार-बार ससुराल भेजा, लेकिन उनका जीवन नरक जैसा बन गया था. विपिन भाटी न तो काम करता और न ही परिवार को संभालता था. उल्टा पार्लर की कमाई के पैसे भी छीन लेता था और अक्सर उनकी बेटी को पीटता था. उन्होंने यह खारिज कर दिया कि सोशल मीडिया पर बेटियों की मौजूदगी झगड़े का कारण थी.

---- समाप्त ----
इनपुट- अरूण त्यागी और अरविंद ओझा
