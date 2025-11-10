scorecardresearch
 

Feedback

14 साल बाद इतना बड़ा धमाका... जानिए कब-कब दहली देश की राजधानी दिल्ली!

दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि एक कार में धमाका होने के बाद आग लग गई. इस दौरान कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं.

Advertisement
X
देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई. (Photo: ITG)
देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई. (Photo: ITG)

सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए कार धमाके ने 10 लोगों की जान ले ली. घायलों की संख्या 25 के आसपास बताई जा रही है. इस धमाके ने 14 साल बाद दिल्ली के अमन में खलल डाला है. इससे पहले 2008 में राजधानी बम धमाकों की गवाह बनी थी. भारत की राजधानी न केवल सत्ता का केंद्र है, बल्कि देश की सुरक्षा और शांति का प्रतीक भी मानी जाती है. लेकिन पिछले चार दशकों में यह शहर कई बार आतंक की आग में झुलसा है. यहां हुए धमाके सिर्फ जान-माल का नुकसान नहीं थे, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और लोगों के भरोसे को झकझोर देने वाले साबित हुए.

साल 1985 में दिल्ली में पहला बड़ा धमाका हुआ, जब 10 मई को ट्रांजिस्टर में फिट किए गए बम एक साथ कई जगह फट पड़े. इन धमाकों में सिर्फ दिल्ली में ही 49 लोगों की मौत और 127 लोग घायल हुए थे. यह हमला बसों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर किया गया था. आजादी के बाद की यह शुरुआती बड़ी आतंकी वारदात थी, जिसने दिल्ली के दिल में डर का बीज बो दिया.

इसके बाद 21 मई 1996 को लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में भयंकर धमाका हुआ. शाम के वक्त भीड़भाड़ के बीच हुए इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत और 38 से अधिक लोग घायल हुए. इस हमले की जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट ने ली थी. यह वह दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद तेजी से फैल रहा था और उसकी लपटें दिल्ली तक पहुंच चुकी थीं. 

सम्बंधित ख़बरें

Delhi car blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, UP में पुलिस पेट्रोलिंग तेज, RSS हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ाई  
Pan India Cyber Fraud Syndicate Busted in Delhi
'डिजिटल अरेस्ट' और 'इन्वेस्टमेंट फ्रॉड'... साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़, 5 करोड़ के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का खुलासा 
Satender Baba Gang Members Held in Delhi
'कोर्ट में गवाही दी तो...' गवाहों पर जानलेवा हमला करने वाले 'बाबा गैंग' के दो शूटर ऐसे पकड़े गए 
Bindapur Brutal Murder Case
16 साल बाद खुला बक्से में बंद सिरकटी लाश का राज... सूरत से गिरफ्तार 'कातिल' की खौफनाक कहानी 
mba student suicide
'मोबाइल छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो', छात्र को रास नहीं आई रिश्तेदार की नसीहत, कर ली सुसाइड 
Advertisement

Delhi Blast

इस वारदात ने साफ कर दिया कि अब आतंक केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजधानी में भी पहुंच चुका है. साल 2005 में दिवाली से ठीक दो दिन पहले, 29 अक्टूबर को तीन जगहों पर एक साथ धमाके हुए. पहाड़गंज, गोविंदपुरी और सरोजिनी नगर मार्केट में हुए इन विस्फोटों ने पूरे देश को हिला दिया. 62 लोग मारे गए और 210 से अधिक घायल हुए. 

इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली थी. त्योहारों के मौसम में हुई इस घटना ने यह दिखाया कि आतंकी किसी भी मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 13 सितंबर 2008 को एक बार फिर दिल्ली आतंक की चपेट में आई. उस दिन पांच जगहों करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में लगभग एक ही समय में विस्फोट हुए थे.

इन हमलों में करीब 30 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. इन धमकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी. यह वह दौर था जब देश के कई शहरों में सिलसिलेवार धमाके हो रहे थे. जयपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद के बाद दिल्ली में भी वही पैटर्न दोहराया गया. 27 सितंबर 2008 को महरौली के फूल बाजार में एक टिफिन में रखा बम फटा. 

Advertisement

Delhi Blast

मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने वह टिफिन वहीं छोड़ दिया था और कुछ मिनटों बाद तेज धमाका हुआ. 3 लोगों की मौत और 23 लोग घायल हुए. इसके बाद 7 सितम्बर 2011 को दिल्ली हाई-कोर्ट के बाहर धमाका हुआ था. विस्फोटक ब्रिफकेस में रखा गया था. इस धमाके में कई लोग घायल हुए थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था.

रक्षा अध्ययन संस्थान (IDSA) की रिपोर्ट बताती है कि 1997 से अब तक दिल्ली में कुल 26 बड़े धमाके हो चुके हैं, जिनमें 92 से अधिक लोग मारे गए और 600 से ज्यादा घायल हुए. इन घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कई अहम कदम उठाए. बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए को सशक्त बनाया गया. 

बम डिटेक्शन स्क्वॉड और क्विक रिस्पॉन्स टीमों का विस्तार किया गया. दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर इसलिए रहती है क्योंकि यह देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है. यहां प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन और विदेशी दूतावास जैसे संवेदनशील ठिकाने हैं. राजधानी की घनी आबादी, भीड़भाड़ वाले बाजार और त्योहारी मौसम आतंकियों के लिए आसान लक्ष्य बना देती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement