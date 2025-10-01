शेख से दोस्ती और लड़कियों की डीलिंग... दिल्ली से दुबई तक ऐसे फैला था पाखंडी बाबा चैतन्यानंद का नेटवर्क

Fake Godman Chaitanyanand Dubai Sheikh connection: दिल्ली पुलिस की जांच में पाखंडी बाबा स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी का हर काला सच बेनकाब होता जा रहा है. हर दिन उसकी करतूतों का खुलासा हो रहा है. अब पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे पता चला है कि इस पाखंडी का नेटवर्क सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, बल्कि विदेशों तक फैला है. चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा संस्थान में पढ़ने वाली लड़कियों को दुबई भेजने की फिराक में लगा रहता था. वो कई अरबी शेखों के साथ संपर्क में था. पुलिस का कहना है कि बाबा के मोबाइल से मिले व्हाट्सऐप चैट्स इस बात की गवाही देते हैं.
गिरफ्तारी के बाद भले ही बाबा पूछताछ में गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन डिजिटल सबूतों ने उसकी असलियत उजागर कर दी. उसके मोबाइल से बरामद चैट्स से साफ हो गया है कि वह न केवल अपने संस्थान की छात्राओं और महिला अनुयायियों का शोषण करता था, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों तक लड़कियां सप्लाई करने की योजना बनाता था. पुलिस अब उस दुबई के शेख की पहचान में जुट गई है, जिसका नाम इन चैट्स में सामने आया है.
सबसे बड़ा खुलासा उस चैट से हुआ जिसमें बाबा ने एक छात्रा से कहा, “दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है?” जब छात्रा ने मना कर दिया तो बाबा ने दबाव बनाते हुए पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है? उसने यहां तक कहा कि अगर दोस्त न हो तो क्लासमेट या जूनियर में से किसी को भेज दो. इस बातचीत ने पुलिस को हैरान कर दिया क्योंकि इससे बाबा की विदेशी डीलिंग का राज सामने आ गया.
दिल्ली पुलिस के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि बाबा के मोबाइल से एयरहोस्टेस की कई तस्वीरें और बायोडाटा मिले हैं. शक है कि बाबा एयरहोस्टेस बनने का झांसा देकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था. तीन सगी बहनों- रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ में भी यह साफ हुआ कि वे उसके कारनामों में शामिल थीं. इनमें से श्वेता इंस्टीट्यूट की डीन थी, जबकि बाकी दोनों वार्डन के रूप में बाबा की मदद करती थीं.
पुलिस को जो चैट्स मिलीं उनमें यह भी सामने आया कि बाबा लड़कियों को हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश करता था. वह एक छात्रा से कहता है कि किसी लड़के को गले लगाकर फोटो भेजो. इसके लिए वह पैसों का लालच भी देता था. जांच में सामने आया कि फरारी के दौरान बाबा लंदन का एक व्हाट्सऐप नंबर इस्तेमाल कर रहा था और कई चैट्स उसने डिलीट कर दी थीं. हालांकि, रिकवरी के दौरान कई चौंकाने वाले संवाद सामने आ चुके हैं.
आश्रम के अंदरूनी सेटअप ने भी बाबा की चालबाजियों का राज खोला. उसका कमरा किसी लग्जरी सूट से कम नहीं था. वहां बेड, टीवी, ऑफिस जैसी सुविधाएं थीं. यही नहीं, बाबा गहने, घड़ियां और महंगे चश्मे देकर लड़कियों का भरोसा जीतता था. उसके मोबाइल में मिले संदेश बताते हैं कि वह लड़कियों को ‘बेबी’, ‘डॉटर डॉल’ और ‘स्वीटी’ जैसे संबोधनों से बहलाता और मानसिक दबाव डालता था.
एक अन्य खुलासा यह हुआ कि बाबा ने अपने मोबाइल में HIK Vision नाम का ऐप डाउनलोड कर रखा था. इसके जरिए वह आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरों को मोबाइल से देख सकता था. यानी, कौन सी लड़की कब और कहां जा रही है, इस पर उसकी सीधी नजर रहती थी. इसी निगरानी का फायदा उठाकर वह समय-समय पर लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता और शोषण करता.
दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी संपर्क साधने की कोशिश शुरू कर दी है ताकि दुबई कनेक्शन की सच्चाई सामने आ सके. मोबाइल से बरामद चैट्स में साफ दिखाई देता है कि बाबा ने कई बार विदेश भेजने की बात की थी. पुलिस का मानना है कि अगर समय रहते पर्दाफाश न होता तो यह पूरा नेटवर्क बड़े सेक्स रैकेट में बदल सकता था.
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि बाबा लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें बहकाता था. एयरहोस्टेस बनने की चाहत रखने वाली कई युवतियां उसकी लिस्ट में शामिल थीं. बाबा के कब्जे से मिले दस्तावेज बताते हैं कि उसने कई लड़कियों के रिज्यूमे तक जमा किए थे. पुलिस को शक है कि इन्हीं युवतियों को वह आगे अपने नेटवर्क में फंसाता.
गिरफ्तारी के समय बाबा आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में छिपा हुआ था. वह पिछले दो महीनों से मथुरा, वृंदावन और आगरा के होटलों में भटकता रहा ताकि पुलिस के हाथ न लगे. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान वह कमरे से बाहर भी नहीं निकला था. उसके पास से तीन मोबाइल फोन और एक आईपैड बरामद हुआ.
जब्त मोबाइल और दस्तावेजों ने बाबा की फर्जी पहचान का भी पर्दाफाश कर दिया. उसके पास दो पासपोर्ट जैसे दस्तावेज मिले—एक ‘स्वामी पार्थ सारथी’ और दूसरा ‘स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती’ के नाम से. यहां तक कि उसके पास संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स के नाम से फर्जी विजिटिंग कार्ड भी थे. पुलिस ने उसकी लगभग 8 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है.
अब पुलिस इस केस को सिर्फ यौन शोषण नहीं बल्कि बड़े अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट से जुड़ा मामला मान रही है. बाबा का दुबई कनेक्शन और उसके विदेशी संपर्क इसकी गंभीरता को और बढ़ा रहे हैं. पुलिस की प्राथमिकता अब उस दुबई के शेख की पहचान करना है, जिसके लिए यह बाबा भारतीय लड़कियों को सप्लाई करने की योजना बना रहा था. इस पूरे मामले ने धर्म की आड़ में चल रहे अपराधों का काला चेहरा सामने ला दिया है.
(अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो)