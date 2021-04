इस राज्य में कोरोना नियमों का जमकर हो रहा उल्लंघन, 4 दिन में वसूला गया 2.66 करोड़ रुपये जुर्माना

देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कोरोना की लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है. इसका अंदाजा कोरोना के आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटे में मंगलवार को 1.15 लाख नए मामले दर्ज किए गए. एक ओर जहां राज्य सरकारें कोरोना को काबू करने के लिए अपने यहां सख्ती कर रहे हैं तो वहीं लोग जमकर कोरोना नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं.

गुजरात में उसका उदाहरण देखने को मिला है. गुजरात पुलिस ने पिछले चार दिनों में मास्क नहीं पहनने के लिए लोगों से 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है. कोरोना वायरस के चलते सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है. अधिकारी ने कहा कि जुर्माना 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच इकट्ठा किया गया था.

Gujarat police collected fines worth Rs 2.66 crore in four days from people not found wearing masks and those spitting in public places amid #COVID19 pandemic: Official