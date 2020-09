बेंगलुरु: BJP के राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का निधन, कोरोना से थे संक्रमित

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का बेंगलुरु में निधन हो गया. 55 वर्ष के अशोक गस्ती कोरोना से पीड़ित थे और कुछ दिनों से इलाज चल रहा था. अशोक गस्ती अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे. 22 जुलाई को उन्होंने राज्यसभा पद की शपथ ली थी.

अशोक गस्ती को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में 2 सितंबर को भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. गस्ती कर्नाटक के दिग्गज नेता था और वे 2012 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे.

Saddened to hear about the untimely demise of Shri Ashok Gasti ji, Rajya Sabha MP from Karnataka. My condolences to the bereaved family. Om Shanti!

अशोक गस्ती के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक व्यक्त किया है. एक ट्वीट में बिरला ने लिखा, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती जी के निधन की खबर सुनकर गहरा दुखा हुआ. उनके परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ओम शांति.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर गस्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया. शाह ने कहा, राज्यसभा सांसद और कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री अशोक गस्ती जी के असामयिक निधन पर गहरी पीड़ा हुई. इन वर्षों में, उन्होंने कई भूमिकाओं में संगठन और राष्ट्र की सेवा की. दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.

Shocked and pained on the untimely demise of Rajya Sabha MP and senior BJP leader from Karnataka, Shri Ashok Gasti ji. Over the years, he served the organization & nation in multiple roles. My deepest condolences are with his family in this hour of grief. Om Shanti Shanti Shanti