ट्रंप प्रशासन ने रखा कोरोना वैक्सीन का प्लान, जनवरी से हर अमेरिकी को मुफ्त में मिलेगी डोज

कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और हर देश इसकी वैक्सीन तलाशने में लगा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके देश में सबसे पहले वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी. डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अक्टूबर तक वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद जनवरी से इसका उपयोग शुरू हो जाएगा. इसके लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से एक प्लान भी जारी किया गया है कि किस तरह वैक्सीन लोगों को दी जाएगी.



बुधवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया कि सभी अमेरिकियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी. जिसके लिए जनवरी से जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाएगा. इसके तहत नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट सभी स्टेट के साथ बात कर उसे छोटे अस्पतालों तक पहुंचाने का काम करेगा.

Vaccines are moving along fast and safely!