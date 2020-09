हर्षवर्धन बोले- इतिहास पीएम मोदी को याद रखेगा, कोरोना पर छोटी से छोटी चीजों को मॉनिटर किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा का जवाब देते हुए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीते कुछ महीने से राज्य और केंद्र की सरकार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है. पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि 7 जनवरी को WHO से सूचना मिली थी कि चीन में कोरोना का केस मिला है. हमने 8 जनवरी से बैठकें शुरू कर दी. इतिहास इस बात को लेकर पीएम मोदी को याद करेगा कि कैसे लगातार 8 महीने तक उन्होंने कोरोना को लेकर हर एक्शन पर नजर रखी. उन्होंने सबकी सलाह ली. पीएम मोदी ने एक भी फैसला एक्सपर्ट्स की सलाह, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किए बगैर नहीं लिया.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जब कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने लगे तो खुद गृह मंत्री ने ग्राउंड पर उतकर कमान संभाली.

India is making efforts just like other countries. Under PM's guidance, an expert group is looking at it & we have advanced planning in place. We are hopeful that by start of next year, vaccine will be available in India: Health Minister Dr Harsh Vardhan in Rajya Sabha #COVID19 pic.twitter.com/wASGD6ktIP