TCS Result: देश की सबसे बड़ी IT कंपनी का रिजल्ट आउट, ₹12075 करोड़ मुनाफा... डिविडेंड का भी ऐलान

TCS Q2 Result: टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी को दूसरी तिमाही में कुल 12,075 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है. जबकि एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी को 11,909 करोड़ रुपये मुनाफा हुआ था. 

TCS कंपनी ने 11 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है. (Photo: ITG)

देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी (IT Company) ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं. इसी के साथ रिजल्ट सीजन का भी आगाज हो गया है. दरअसल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) को चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 1.39 फीसदी का प्रॉफिट हुआ है.

अगर अमाउंट बात करें तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी को दूसरी तिमाही में कुल 12,075 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है. जबकि एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी को 11,909 करोड़ रुपये मुनाफा हुआ था. 

आय में मामूली उछाल

इस अवधि के दौरान कंपनी की आय ₹65,799 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की ₹64,259 करोड़ से करीब 2.40% अधिक है. कॉन्सटेंट करेंसी (Constant Currency) में कंपनी की आय तिमाही आधार पर 0.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. 

- BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) सेगमेंट में 1.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. 
- टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में 1.8% की बढ़त दर्ज की गई.
- लाइफ साइंसेज और हेल्थकेयर सेगमेंट में 3.4% का सुधार रहा.
- मैन्युफैक्चरिंग में 1.6% की बढ़ोतरी हुई.
- कम्युनिकेशन और मीडिया सर्विसेज सेगमेंट में 0.8% की बढ़ोतरी रही. 

TCS का ऑपरेटिंग मार्जिन इस तिमाही में 70 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 25.2% पहुंच गया, जबकि नेट मार्जिन 19.6% रहा. 

डिविडेंड की घोषणा
इस बीच TCS के बोर्ड ने 11 रुपये प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है. यह डिविडेंड 4 नवंबर 2025 को भुगतान किया जाएगा और 15 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है. 

कंपनी का कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCV) इस तिमाही में करीब 10 अरब डॉलर रहा. वहीं TCS के CEO और MD के. कृतिवासन का कहना है कि कंपनी AI सेगमेंट की तेजी से आगे बढ़ रही है. उनका कहना है कि TCS को दुनिया की सबसे बड़ी AI लीडिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनाना है. 

एक्सपर्ट के मुताबिक बैलेंश ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के कारण कंपनी की लंबी अवधि के नजरिये से मजबूत दिखती है. इस बीच गुरुवार TCS के शेयर में 1.09 फीसदी की तेजी दर्ज की गई. हालांकि रिजल्ट शेयर बाजार बंद होने के बाद आया है, इसलिए अब शुक्रवार को बाजार पर इसका रिएक्शन दिखेगा. पिछले 5 दिन में TCS के शेयर करीब 5 फीसदी भाग चुका है.

