SBI बंद करने जा रही ये सर्विस... फिर कैसे होगा पैसा ट्रांसफर, बैंक ने बताया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ऐलान किया है कि वह 30 नवंबर, 2025 के बाद ऑनलाइन SBI और योनो लाइट पर mCash भेजने और दावा करने की सुविधा बंद कर देगा. इसका मतलब है कि कस्‍टमर्स अब लाभार्थी रजिस्‍ट्रेशन के बिना पैसे भेजने या सेवा बंद होने के बाद mCash लिंक या ऐप के माध्यम से पैसे का क्लेम करने के लिए mCash का यूज नहीं कर पाएंगे.

अपने अधिकारिक वेबसाइट पर पोस्‍ट में SBI ने अपने कस्‍टमर्स से थर्ड पार्टी बेनिफिट्स को पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे अन्‍य सेफ और व्‍यापक रूप से यूज किए जाने वाले डिजिटल पेमेंट ऑप्‍शन का यूज करने का निवेदन किया है.

एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, 30 नवंबर 2025 के बाद ऑनलाइनएसबीआई और योनो लाइट में एमकैश (भेजना और दावा करना) सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. तीसरे पक्ष के लाभार्थियों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जैसे वैकल्पिक लेनदेन माध्यमों का उपयोग करना होगा.

कस्‍टमर्स mCash का यूज कैसे करते हैं?

गूगल प्ले स्टोर से SBI mCash App डाउनलोड करने के बाद लॉग इन करने के लिए MPIN रजिस्टर करें. अब एमपिन का यूज करके कस्‍टमर्स SBI एमकैश ऐप में लॉग इन कर सकते हैं. एमकैश के जरिए पासकोड का यूज करके स्टेट बैंक के कस्‍टमर्स क्‍लेम अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं. यह राशि किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है.

कैसे काम करता है mCash?

भारतीय स्टेट बैंक mCASH, रिसीवर को SBI कस्‍टमर्स द्वारा भेजे गए पैसे का दावा OnlineSBI या State Bank Anywhere के माध्यम से करने की सुविधा देता है. इस सेवा के साथ इंटरनेट बैंकिंग वाला कोई भी SBI ग्राहक, किसी को लाभार्थी के रूप में रजिस्‍टर्ड किए बिना, केवल रिसीवर के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके पैसा ट्रांसफर कर सकता है.

रिसीवर की ओर से किसी भी बैंक में खाता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, स्टेट बैंक mCASH मोबाइल ऐप या OnlineSBI पर दिए गए mCASH लिंक के माध्यम से धन का दावा कर सकता है. लाभार्थी को एक SMS या ईमेल मिलेगा, जिसमें एक सेफ लिंक और 8 अंकों का पासकोड होगा, जो भेजने वाले के मोड पर डिपेंड करेगा.

UPI का उपयोग करके पैसे कैसे भेजें

एमकैश ग्राहक पैसे भेजने और पाने के लिए एसबीआई यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं. 'भीम एसबीआई पे' (एसबीआई का यूपीआई ऐप) एक पेमेंट सॉल्‍यूशन है जो यूपीआई में भाग लेने वाले सभी बैंकों के खाताधारकों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके पैसे भेजने, पैसे प्राप्त करने और ऑनलाइन बिल भुगतान, रिचार्ज, खरीदारी आदि करने की सुविधा देता है.

कैसे पैसा होगा ट्रांसफर

सबसे पहले BHIM SBI Pay ऐप में लॉग इन करें. इसके बाद 'पे' विकल्प चुनें और VPA या खाता और IFSC या QR कोड जैसे किसी भी भुगतान विकल्प का चयन करें. अब अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें. लिंक किए गए खातों में से डेबिट खाता चुनें और 'टिक' मार्क पर क्लिक करें. इसके बाद लेनदेन को अधिकृत करने के लिए UPI पिन डाले. अब पेमेंट पूरा करने के लिए चेक बॉक्‍स पर क्लिक करें.

