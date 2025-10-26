scorecardresearch
 

Post Office की ये धांसू स्कीम... सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे ₹2.46 लाख, मौज में कटेगा बुढ़ापा

Post Office SCSS Scheme Benefits: पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जोरदार ब्याज तो मिलता ही है, बल्कि इसमें किए गए निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स बेनेफिट का लाभ भी मिल जाता है.

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने होगी कमाई (File: ITG)
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने होगी कमाई (File: ITG)

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत करता है और उसे ऐसी जगह निवेश करने का प्लान करता है, जहां पैसा सुरक्षित तो रहे ही और रिटर्न भी जोरदार मिले. इस मामले में पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित सेविंग स्कीम्स खासी पॉपुलर हैं. इनमें बच्चों से लेकर युवा, महिलाओं और बुजुर्गों तक के लिए योजनाएं हैं. इनमें पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खास है, क्योंकि इसमें निवेश करने पर सिर्फ ब्याज से ही हर महीने 20500 रुपये कमाए जा सकते हैं. इसके साथ ही टैक्स बेनेफिट्स भी मिल जाते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में... 

हर महीने नियमित इनकम की गारंटी
Post Office Senior Citizen Scheme अपनी इसी खासियत के लिए डाकघर की तमाम बचत योजनाओं में सबसे पॉपुलर लिस्ट में शामिल है, क्योंकि इसमें एकमुश्त निवेश कर हर महीने 20000 रुपये से ज्यादा की कमाई पक्की है. जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना होगा और हर महीने नियमित इनकम पक्की हो जाएगी. 

ब्याज 8% से ज्यादा, साथ में टैक्स छूट 
इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में सरकार की ओर से जमा पर ब्याज भी धांसू दिया जाता है. जी हां, निवेशक को 8.2% की सालाना ब्याज मिलता है. इसके हिसाब से आपके निवेश की रकम के पर महीने के नियमित कमाई तय होती है. खास बात ये है कि इसमें तमाम बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में कहीं अधिक ब्याज ऑफर किया जा रहा है. तो दूसरी ओर इसमें किए गए निवेश पर सरकार की ओर से इनकम टैक्स छूट (Tax Benefit) भी दी जाती है, जो धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक है. 

ये है निवेश के लिए ऐज लिमिट
इस सरकारी स्कीम में निवेश से बुढ़ापा बिना आर्थिक परेशानी के मौज से कट सकता है. ऐज लिमिट की बात करें, तो इसमें 60 साल या उससे ज्यादा आयु का कोई भी व्यक्ति सिंगल या जॉइंट खाता खोल सकता है. इसके अलावा सिविल सेक्टर के सरकारी पदों से VRS लेने वाले 55 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति या डिफेंस सेक्टर (आर्मी, एयर फोर्स, नेवी समेत अन्य सुरक्षा बलों से रिटायर) के व्यक्ति 50 से 60 साल की आयु के व्यक्ति अकाउंट ओपन करा सकते हैं.

ऐसे घर बैठे 2.46 लाख की कमाई
अब बात करते हैं सालाना ब्याज से होने वाली कमाई और हर महीने कैसे इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के जरिए नियमित इनकम की जा सकती है. तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एकमुश्त 30 लाख रुपये का निवेश किया, तो सरकार द्वारा निर्धारित 8.2 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से इतने निवेश पर सालाना 2.46 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा. इसे हर महीने के हिसाब से बांटे, तो मासिक 20,500 रुपये की इनकम पक्की है. इस स्कीम का मैच्योरिटी 5 साल है. 

अकाउंट क्लोज कराने की सुविधा
Post Office की SCSS Scheme में खाता किसी भी नजदीक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाकर ओपन कराया जा सकता है.इसमें में अकाउंट खुलवाने के बाद कभी भी इसे क्लोज करने की सुविधा भी निवेशक को दी जाती है. हालांकि, इसके लिए नियम तय हैं, जिसके तहत अगर अकाउंट ओपन होने से एक साल से कम अवधि में बंद कराया जाता है, तो निवेश की रकम पर कोई ब्याद नहीं मिलेगा.

वहीं 1 साल पूरा होने पर या 2 साल के बीच में इसे बंद कराते हैं, तो ब्याज की राशि में से 1.5% कटौती होगी, इसी तरह 2 से 5 सालों के बीच बंद कराने पर ब्याज की रकम का 1 फीसदी काटा जाएगा.

