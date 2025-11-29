हर कोई चाहता है कि वो अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Saving) करके उसे ऐसी जगह निवेश (Investment) करे जहां पैसा तो सुरक्षित रहे ही, बल्कि रिटर्न भी जोरदार मिले. इस मामले में भारतीय डाक द्वारा संचालित की जा रहीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Post Office Saving Schemes) खासी पॉपुलर हैं. इनमें एक योजना है पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम (Post Office RD Scheme), जिसमें नियमित निवेश करके आप सिर्फ ब्याज से ही 2.54 लाख रुपये की कमाई कर सकते हैं. इसमें निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है.

और पढ़ें

सरकार दे रही 6.7% का धांसू ब्याज

सरकार द्वारा संचालित सेविंग स्कीम्स (Govt Schemes) की सबसे खास बात ये होती है कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री स्कीम होती हैं. यानी आपका किया गया हर निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम की बात करें, तो हर महीने आपको इसमें सिर्फ 5000 रुपये का इन्‍वेस्‍टमेंट करके 8 लाख रुपये जुटा सकते हैं और इसमें सिर्फ आपको मिलने वाला ब्याज ही 2.54 लाख रुपये से ज्यादा होगा. इस Small Saving Scheme में निवेश पर सरकार 6.7 फीसदी का धांसू ब्याज दे रही है.

ये है कमाई का फुल कैलकुलेशन

Post Office RD Scheme में ब्याज से ताबड़तोड़ कमाई का कैलकुलेशन बेहद आसान है. रेकरिंग डिपॉजिट खाते में आपको हर महीने नियमित रूप से मैच्योरिटी पीरियड तक 5,000 रुपये का निवेश करना होगा. इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड पांच साल है. ऐसे में आपके द्वारा इस अवधि में किया गया कुल निवेश 3 लाख रुपये जमा करेंगे और इस पर 6.7 फीसदी की दर से ब्याज इस अवधि में 56,830 रुपये होगा. यानी कुल मिलाकर पांच साल में आपका फंड 3,56,830 रुपये होगा.

Advertisement

अब आपको करना ये है कि अपनी आरडी को और पांच साल के लिए बढ़ाना है. मतलब अगले पांच साल के लिए अगर आप इसे एक्सटेंड करते हैं, तो फिर 10 साल में आपके द्वारा जमा की गई रकम 6,00,000 रुपये होगी. इसके साथ ही 6.7 फीसदी की दर से इस जमा पर ब्याज की रकम 2,54,272 रुपये बनेगी. इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 10 साल के समय में आपका जमा कुल फंड 8,54,272 रुपये होगा.

100 रुपये से खोलें खाता, लोन भी मिलेगा

पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में आप किसी भी नजदीकी Post Office में जाकर खाता खुलवा सकते हैं. खास बात ये है कि इस सरकारी योजना में आप महज 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. यही नहीं पांच साल के मैच्योरिटी पीरियड के पूरा होने से पहले ही आप अपना खाता क्लोज भी करा सकते हैं.

एक और बड़े बेनेफिट की बात करें, तो इस आरडी स्कीम में निवेश पर लोन (Loan) सुविधा भी मिलती है. इसे आप एक साल तक अकाउंट ऑपरेट करने के बाद ले सकते हैं. नियम के मुताबिक, जमा राशि का 50 फीसदी तक लोन लिया जा सकता है और इसपर सिर्फ 2 फीसदी का ब्याज देना होता है.

---- समाप्त ----