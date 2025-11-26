Post Office की गजब स्कीम, एक बार लगाएं पैसे.... सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे 5 लाख रुपये

अगर आप निवेश (Investment) शुरू करने का प्लान कर रहे हैं और ऐसी जगह अपने पैसा लगाना चाहते हैं, जहां वो सुरक्षित भी रहे और रिटर्न भी जोरदार मिले. तो इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Post Office Small Saving Schemes) खासी पॉपुलर हैं. इनमें निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है. ऐसी ही एक कमाल की स्कीम है, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम (Post Office NSC Scheme), जिसमें एकमुश्त निवेश के जरिए आप सिर्फ ब्याज से ही 5 लाख रुपये की कमाई कर सकते हैं.

सरकार दे रही 7.7% का जोरदार ब्याज

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Saving) करके उसे ऐसी जगह निवेश (Invest) करना चाहता है, जहां उसे रिटर्न शानदार मिले. इस लिहाज से Post Office NSC बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. सरकार की ओर से इस स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश पर 7.7% का धांसू ब्याज ऑफर किया जा रहा है. निवेश पर ब्याज की दर कंपाउंडिंग के आधार पर ऑफर की जाती है. ब्याज की ये रकम 5 साल के निवेश के बाद ही खाते में ट्रांसफर की जाती है.

1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश

Post Office की राष्ट्रीय बचत योजना या नेशनल सेविंग्स सर्किफिकेट स्कीम (NSC Scheme) में अकाउंट खुलवाना बेहद आसान है और आप किसी भी डाकघर में न्यूनतम 1,000 रुपये निवेश के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जबकि अधितम निवेश के लिए कोई लिमिट सेट नहीं है. NSC स्कीम में बच्चों के नाम से भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं. तय नियम के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम से खुले अकाउंट को उसके माता-पिता ऑपरेट करते हैं.

इस सरकारी स्कीम (Govt Scheme) में अगर आपको ऑफर किए जा रहे ब्याज का पूरा फायदा लेना है, तो फिर अपने निवेश को लॉक-इन-पीरियड तक चालू रखना होगा, जो कि 5 साल है. तभी आपको पूरे ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इस सरकारी स्कीम (Govt Scheme) में ऑनलाइन निवेश की सुविधा भी दी जाती है.

ऐसे मिलेगा पूरा फायदा, Tax बेनेफिट भी

Post Office NSC स्कीम को आसान भाषा में समझें, तो आप इसमें खाता खुलवाते हैं और उसे एक साल चलाने के बाद बंद कर देते हैं, तो फिर आपको सिर्फ आपके द्वारा इन्वेस्ट की गई रकम लौटाई जाएगी, ब्याज का एक भी पैसा नहीं मिलेगा. ऐसे में इसे पूरे पांच साल ऑपरेट करना तमाम बेनेफिट्स लेने के लिए जरूरी है. इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में धांसू ब्याज के साथ ही इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है, एक फाइनेंशइयल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचा सकता है.

कैसे होगी 5 लाख रुपये की कमाई?

अब समझते हैं कि कैसे इस Post Office Scheme में एकमुश्त निवेश के जरिए 5 लाख रुपये की बंपर कमाई की जा सकती है, तो इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है. दरअसल, NSC Scheme Interest Rate 7.7% है और इसमें अगर कोई निवेशक पांच साल के लॉक-इन-पीरियड के लिए एक बार में 11,00,000 रुपये का निवेश करता है, तो ऐसे में कंपाउंडिग इंटरेस्ट के साथ आपको मैच्योरिटी पर 15,93,937 रुपये मिलेंगे. इसमें 4,93,937 रुपये तो सिर्फ ब्याज के ही होंगे. वहीं आप निवेश को बढ़ाकर और अधिक फायदा ले सकते हैं.

