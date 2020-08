PM Kisan Samman Nidhi Yojana: नहीं मिला PM किसान निधि का पैसा तो यहां करें शिकायत, तुरंत मिलेगी मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किया है. सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के छठी किस्त के लिए 17000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. इस योजना के तहत दर्ज किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये की राशि के पहुंचने की प्रक्रिया जारी है. इस योजना के माध्यम से सरकार का मकसद उन किसानों तक मदद पहुंचाना है जिनके पास कम जमीन है.

इस योजना का लाभ 2 हेक्टयर या उससे कम जमीन वाले किसान उठा सकते हैं. इस योजना के तहत चुने जाने वाले किसानों को 5 वर्षों तक सालाना 6000 रुपये (2000-2000 की तीन किस्तों में) दिए जाने का प्रावधान है. इसके तहत पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है.

अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और आपके खाते में यह पैसे नहीं पहुंचे हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन नंबर 155261 (PM-Kisan Helpline Number) पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. साथही आप टोल फ्री नंबर 1800115526 पर या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. यही नहीं, अपनी शिकायत आप ई-मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर भी भेज सकते हैं.

ऐसे चेक करें अपना किसान निधि का पैसा...

स्टेप 1- सबसे पहले आवेदक को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा.

स्टेप 2- इसके बाद वेबसाइट पर दाईं तरफ दिए 'Farmers Corner' के विकल्प के ठीक नीचे दिए ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3- क्लिक करने के बाद एक आपके स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जहां आपको आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को भरना होगा.

स्टेप 4- विकल्प को भरने के बाद आपको 'Get Data' पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 5- इतना करने के बाद आपके स्क्रीन पर पीएम किसान सम्मान निधि की सारी किस्तों की जानकारी मिल जाएगी.

किसान सम्मान निधि के लिए वेबसाइट पर जाकर यहां क्लिक करें

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर आपको स्क्रीन पर 'FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा दिखे तो समझिए कि आपके खाते में पैसे को ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

जानें, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए कहां और कैसे करें आवेदन

कब-कब मिली किसानों को सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) की किस्त...?

> फरवरी 2019 में जारी की पहली किस्त

> अप्रैल 2019 को जारी की गई दूसरी किस्त

> अगस्त 2019 में जारी की गई तीसरी किस्त

> जनवरी 2020 में जारी की गई चौथी किस्त

> अप्रैल, 2020 में जारी की गई 5वीं किस्त

> छठी किस्त भी हो चुकी है जारी

PM Kisan Samman Nidhi Yojana के लिए आवेदक के पास 3 डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है. इसमें आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट का आधार नंबर से लिंक होना आवश्यक है.

इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें और पढ़ें सरकारी नोटिफिकेशन...