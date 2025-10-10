scorecardresearch
 

तभी मिला नोबेल... मारिया कोरिना मचाडो ने किए हैं इतने बड़े-बड़े काम, जानिए कितनी है नेटवर्थ

नोबेल शांति पुरस्‍कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को देने का फैसला किया गया है. इस पुरस्‍कार के ऐलान से पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के नाम की चर्चा थी, लेकिन नॉर्वे की समिति ने मचाडो को ये पुरस्‍कार दिया है. आइए जानते हैं इनके पास कितनी संपत्ति है और ये क्‍या करती हैं...

Advertisement
X
मारिया कोरिना मचाडो. (Photo: AP)
मारिया कोरिना मचाडो. (Photo: AP)

नोबेल शांति पुरस्‍कार 2025 के नाम से पर्दा उठ चुका है. नॉर्वे की समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्‍कार के लिए चुना गया है. उनको यह पुरस्‍कार लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव की कोशिशों के लिए दिया गया है. 

समिति ने नोबेल शांति पुरस्‍कार का ऐलान करते हुए कहा कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्‍कार शांति के एक साहसी और ऐसी चैंपियन को दिया जाता है, जो बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखती है. हालांकि इस ऐलान से पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रहीं थीं कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को यह पुरस्‍कार मिल सकता है.

कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? 
मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला की 'आयरन लेडी' भी कहा जाता है. यह एक राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता हैं. उन्‍होंने National Coordinator of Vente Venezuela पार्टी की साल 2013 में स्‍थापना की थी और नेशनल असेंबली की पूर्व सदस्य (2010-2015) रही हैं. इन्‍होंने स्वतंत्र चुनावों को बढ़ावा देने वाले नागरिक समाज समूह सुमाते और लोकतांत्रिक परिवर्तन की वकालत करने वाले गठबंधन सोयवेनेजुएला की स्थापना में सहायता किया था. 

सम्बंधित ख़बरें

Nobel_Peae_Prize
Trump को लगा झटका, वेनेजुएला की इस राजनेता को मिला नोबेल पीस प्राइज 
ट्रंप को पछाड़कर शांति का नोबेल जीतने वाली मारिया मचाडो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं (Photo: PTI)
14 महीनों से नहीं देखी धूप.... ट्रंप को पछाड़ नोबेल जीतने वाली मारिया क्यों हुईं छिपने को मजबूर 
María Corina Machado Aung San Suu Kyi
मारिया कोरीना मचाडो... नोबेल ने फिर ढूंढ निकाली एक 'आंग सान सू की'! 
ट्रंप को उनके पिछले कार्यकाल से कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा चुका. (Photo- AP)
क्या ट्रंप का जंग रोकने का दावा कमजोर, क्यों नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार 
Peace Messiah Trump misses out on the Nobel Prize, while the leader of Venezuela receives the honor.
नोबेल की रेस में हारे ट्रंप, वेनेजुएला की नेता मारिया मचाडो ने मारी बाजी 
Advertisement

इन्‍हें अमेरिकी राज्यों के संगठन में मानवाधिकारों के हनन की निंदा करने के बाद 2014 में संसद से निष्कासित किया गया. उन पर राजद्रोह और षड्यंत्र, यात्रा प्रतिबंध और राजनीतिक अयोग्यता के आरोप लगे हैं. इनके इंटरनेशनल उपलब्धियों में BBC की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में नामित (2018), चार्ल्स टी. मैनाट पुरस्कार (2014), लिबर्टाड कोर्टेस डी काडीज (2015) और लिबरल इंटरनेशनल फ्रीडम पुरस्कार (2019) शामिल हैं. 

आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो मचाडो ने वेनेजुएला के तेल उद्योग के निजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ फिर से जुड़ाव और अर्थव्‍यवस्‍था के पुनर्निर्माण के लिए कार्य किया है. इन्‍होंने यूनिवर्सिडैड कैटोलिका एन्ड्रेस बेलो से टेक्निकल इंजीनियरिंग में डिग्री और IESA से फाइनेंस एक्‍सपर्ट की पढ़ाई किया है. 

कितनी है संपत्ति? 
रिपोर्टों से पता चलता है कि मारिया कोरिना मचाडो की अनुमानित सालाना इनकम $631,800 से $865,520 या 5.6 करोड़ से 7.67 करोड़ रुपये के बीच है. उनकी ये इनकम अलग-अलग सोर्स से है. हालांकि यह ध्‍यान रखना जरूरी है कि इनकम के ये आंकड़े अनुमानित हैं और हो सकता है कि ये उनकी कुल वित्तीय संपत्ति को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया हो. 

कोमांडो #ConVzla से इनकम
मचाडो का एक राजनीतिक आंदोलन प्‍लेटफॉर्म- कोमांडो #ConVzla है, जहां से भी उन्‍हें इनकम मिलती है. इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लगभग 15 लाख फॉलोअर्स के साथ, इस आंदोलन की अनुमानित सालाना इनकम $101,760 से $139,200 के बीच है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement