LPG Price Cut: सस्ता हो गया LPG Cylinder, दिल्ली से मुंबई तक घटे दाम, अब ये नए रेट

साल का आखिरी दिसंबर महीना कई बड़े बदलावों के साथ आज से शुरू हो गया है. पहले ही दिन एलपीजी यूजर्स को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, 1 दिसंबर 2025 से देशभर में LPG Cylinder Price कम कर दिए गए. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ये राहत 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर दी है. अब ये सिलेंडर दिल्ली और कोलकाता में 10 रुपये,जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपये सस्ता हो गया है. दूसरी ओर 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.

1 दिसंबर से अब इतनी कीमत

IOCL की वेबसाइट पर अपडेट किए गए एलपीजी सिलेंडर के रेट्स पर गौर करें, तो 1 दिसंबर से दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर (Delhi LPG Cylinder Price) अब 1590 रुपये के बजाय 1580 रुपये का हो गया है. वहीं कोलकाला में कीमत (Kolkata LPG Price) भी 10 रुपये की कमी के साथ 1694 रुपये से अब 1684 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है. अन्य महानगरों की बात करें, तो मुंबई में कॉमर्शियल सिलेंडर पहले के 1542 रुपये से कम होकर 1531 रुपये में मिलेगा, तो चेन्नई में इसका दाम 1750 रुपये से घटकर 1739 रुपये कर दिया गया है.

नवंबर में भी घटे थे दाम

इससे पहले बीते नवंबर महीने की पहली तारीख को भी Commercial LPG Cylinder Price में कटौती की गई थी और सभी शहरों में ये सस्ता हुआ था. अब लगातार दूसरे महीने कीमतें घटी हैं. हालांकि, 1 नवंबर को दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 1595.50 रुपये से कम होकर 1590 रुपये, कोलकाता में ये 1700.50 रुपये से कम होकर 1694 रुपये, मुंबई में 1547 रुपये से घटकर 1542 रुपये और चेन्नई में 1754.50 रुपये से घटकर 1750 रुपये का किया गया था.

लखनऊ-पटना में ये हैं रेट

बात करें, देश के अन्य शहरों की तो बिहार के पटना में 14 किलो का सिलेंडर, 951 रुपये का, जबकि 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 1843.50 रुपये का मिल रहा है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कॉमर्शियल सिलेंडर 1703 रुपये का, वहीं घरेलू सिलेंडर 890.50 रुपये का मिलेगा. मध्यप्रदेश के भोपाल में Commercial LPG Cylinder 1607.50 रुपये का, जबकि घरेलू सिलेंडर 858.50 रुपये का हो गया है.

घरेलू सिलेंडर की कीमतें नहीं बदलीं

एक ओर जहां बीते कुछ महीनों से लगातार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जा रहा है. कभी इनके दाम में इजाफा किया गया, तो कभी कटौती का ऐलान किया गया. वहीं बात घरेलू गैस सिलेंडर की करें, तो इसकी कीमतें अप्रैल के स्तर पर ही यथावत बनी हुई हैं. 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 1 दिसंबर को भी दिल्ली में 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852 रुपये और चेन्नई में 868 रुपये है.

