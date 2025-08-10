Crorepati Formula: गजब है ये 10:12:30 फॉर्मूला... आप भी बन सकते हैं अमीर, पास होंगे ₹3 करोड़!

कौन नहीं चाहता कि वो अमीर (How To Become Rich) हो और रिटायरमेंट के बाद उसके पास करोड़ों का फंड जमा हो, लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही समय पर बचत (Saving) और सही जगह निवेश (Investment) सबसे जरूरी है. इस मामले में एक 10:12:30 का फॉर्मूला गजब काम कर सकता है और आपके करोड़पति (Crorepati) बनने के सपने को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है. दरअसल, ये काम करता है सिस्टामेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी (SIP) के साथ, आइए जानते हैं ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा और क्या है इसकी कैलकुलेशन...

करोड़पति बनाएगा ये SIP फॉर्मूला

अगर आप भी अपनी कमाई में से एक हिस्सा बचाकर उसे ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां जोरदार रिटर्न के साथ करोड़ों का फंड तैयार किया जा सके, तो फिर यह लक्ष्य म्युचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश कर पूरा किया जा सकता है और रिटायरमेंट तक 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड तैयार हो सकता है. हालांकि, इस टारगेट को पाने के लिए जरूरी है कि अभी से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें. अपने बड़े-बड़े फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से पूरा करने के लिए सही समय पर निवेश की शुरुआत बेहद जरूरी है. आप SIP में निवेश का 10:12:30 फॉर्मूला अपनाकर ऐसा कर सकते हैं. इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है.

3 करोड़ रुपये जुटाने का फॉर्मूला

अब बताते हैं कि आखिर ये 10:12:30 एसआईपी फॉर्मूला है क्या और ये कैसे काम करता है. तो इसके पहले पार्ट का मतलब है कि आपको अपनी महीने की कमाई में से सिर्फ 10,000 रुपये प्रति माह की बचत करनी होगी. फिर बात करते हैं अगले नंबर यानी 12 की, तो इस फॉर्मूले में इसका मतलब रिटर्न से है, जी हां SIP Investment और रिटर्न के इतिहास पर नजर डालें, तो निवेशकों को 12-15 फीसदी तक रिटर्न लॉन्गटर्म में आसानी से मिला है और हम भी सिर्फ औसत 12% को ही मानकर चल रहे हैं. अब आखिरी नंबर पर गौर करें, तो इससे मतलब निवेश की अवधि से है यानी 10000 रुपये महीने की एसआईपी आपको 30 साल तक जारी रखनी होगी. फिर इस निवेश प्लान में मौजूद कंपाउंडिग की पावर के साथ आप करोड़पति बन सकते हैं.

Advertisement

आसान है इसका कैलकुलेशन

अब मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में एसआईपी में निवेश (SIP Investment) शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होने की सोच रहे हैं. तो इन 30 सालों के लिए किया गया आपका 10000 रुपये का नियमित निवेश आपको करोड़पति बना देगा. SIP Calculator से समझें, तो...

मंथली SIP निवेश 10,000 रुपये औसत रिटर्न 12% निवेश की अवधि 30 साल आपका कुल निवेश 36,00,000 रुपये कंपाउंडिग के साथ रिटर्न 2,72,09,732 रुपये कुल जमा फंड 3,08,09,732 रुपये

एसआईपी निवेश में ये चीजें अहम

गौरतलब है कि SIP एक लॉन्गटर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है और इसके जरिए अपने करोड़पति बनने के सपने को पूरा करने के लिए अनुशासित और नियमित निवेश के साथ ही निवेश में समय के साथ बढ़ोतरी और फायदेमंद साबित हो सकती है, जिससे कंपाउंडिंग का लाभ बढ़ सकता है. इसमें निवेश और फायदे के सीधे फंडे को समझें, तो अनुशासित निवेश में एसआईपी पर टिके रहना, कंपाउंडिंग की शक्ति आपके निवेश और रिटर्न की रकम को समय के साथ कई गुना बढ़ाने में योगदान करती है. वहीं अपनी इन्वेस्ट की गई रकम को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाकर आप अपने लक्ष्य को समय से पहले भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं.

(नोट- किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----