10 हजार लगाने वाले 19 करोड़ के मालिक, इन 10 स्टॉक्स ने सही में अमीर बना दिया!

शेयर बाजार (Share Market) से सब लोग पैसे नहीं बना पाते हैं, लेकिन कुछ लोग सही दांव लगाकर इसी बाजार से मोटा पैसा बना लेते हैं, अमीर भी बन जाते हैं. ये हम नहीं आंकड़े बता रहे हैं. अगर आपने आज से 25-27 साल पहले इन स्टॉक्स में सिर्फ 10 हजार रुपये लगाए होते तो वो अब करीब 19 करोड़ रुपये बन जाते.



आप भी हैरान होंगे, कि ऐसा कौन सा स्टॉक है? जिसने 10 हजार को 19 करोड़ बना दिया. ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस CLSA ने 28 साल पहले यानी 1998 को बेस बनाकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ब्रोकरेज ने 10 ऐसी भारतीय कंपनियों की सूची जारी की है, जो हकीकत में निवेशक के लिए 'wealth-creator' यानी करोड़पति बनाने वाला स्टॉक्स साबित हुआ है. इन 10 कंपनियों में सिर्फ 10,000 रुपये का निवेश करीब 28 साल में 1.35 करोड़ रुपये से लेकर 19.17 करोड़ रुपये तक बन गए.

आप जब कंपनियों की सूची देखेंगे, तो सोचेंगे कि इन कंपनियों में इतनी ताकत है. शायद एक दो आपके पोर्टफोलियो में भी हो. लेकिन शायद आपने लंबा वक्त नहीं दिया हो.

इस शानदार रिटर्न को देखकर एक तस्वीर तो साफ हो जाती है, कि आपको सही स्टॉक का चयन करना है, और उसे लेकर बैठ जाना है, यानी लंबी अवधि तक इंतजार करना है. एक-दो साल में करोड़पति बनना का सपना अधिकतर लोगों का साकार नहीं होता है, इस चक्कर लोग शेयर बाजार (Share Market) में अपना कैपिटल भी गवां देते हैं.

कौन-कौन शेयर लिस्ट में

ब्रोकरेज फर्म CLSA की लिस्ट में सबसे ऊपर Westlife Foodworks कंपनी का नाम है. इसने पिछले 28 साल में करीब 19,17,039% यानी 19170 गुना रिटर्न दिया है. मतलब ये कि इस कंपनी में 28 साल पहले 10,000 रुपये निवेश करने पर अब 19.17 करोड़ रुपये बन जाते.

दूसरे नंबर पर Havells India है, जिसने 10 हजार को 6.59 करोड़ रुपये बनाकर दिया है. तीसरे पायदान पर Eicher Motors है, जिसने 10 हजार को 4.81 करोड़ रुपये में कंवर्ट कर दिया.

बैंकिंग और फाइनेंस से इस लिस्ट में Bajaj Finance और Kotak Mahindra Bank का नाम है, बजाज फाइनेंस 4,101 गुना रिटर्न दिया है, जबकि Kotak Mahindra ने 2,373 गुना पैसा बनाकर दिया है. बाकी नामों में Samvardhana Motherson International, Bharat Electronics (BEL), Titan Company, Shree Cement और Manappuram Finance भी शामिल हैं.

निवेश से पहले पड़ताल जरूरी

इस लिस्ट को देखकर कह सकते हैं कि धैर्य, सही वक्त और अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ लंबे समय तक बने रहने से तगड़ी कमाई होती है. हालांकि साथ ही अब CLSA ने चेतावनी भी दी है कि इन सभी स्टॉक्स के परफॉर्मेंस आगे भी इसी तरह से दमदार रहेंगे, ये तय नहीं. मार्केट का मिजाज बदलते रहता है. इसलिए किसी में स्टॉक्स में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.

