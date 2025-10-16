Samrat Choudhary Affidavit: 40 लाख का सोना, शहर से लेकर गांव तक में करोड़ों की जमीन, सम्राट चौधरी के पास इतनी है संपत्ति

बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे (Form 26) में अपनी चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा दिया है. हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें जमीन-जायदाद के अलावा सोना, निवेश, वाहन और बैंकों जमा राशि शामिल है.

हलफनामे के अनुसार सम्राट चौधरी ने अपनी चल संपत्ति (Movable Assets) के रूप में बैंक खातों, नकद राशि, बीमा निवेश, गहनों और वाहनों का उल्लेख किया है. सम्राट चौधरी के परिवार के पास कुल नकद राशि 171550 रुपये है, जिसमें खुद सम्राट चौधरी के पास 13500 रुपये और उनकी पत्नी के पास 35 हजार रुपये है.

बैंकों में 27 लाख से ज्यादा जमा

सम्राट चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अलग-अलग बैंकों में करीब 27 लाख रुपये जमा है. सम्राट चौधरी के पास 20 लाख रुपये का सोना है, जबकि उनकी पत्नी के पास भी 20 लाख रुपये का गोल्ड है, और करीब 75 हजार रुपये की चांदी है. उनकी पत्नी का नाम कुमारी ममता है, जो पेशे से वकील हैं.

56 साल के बीजेपी नेता का बॉन्ड, शेयर और म्यूचुअल फंड में भी करीब 32 लाख रुपये का निवेश है. इसके अलावा उनका एलआईसी में 8 लाख रुपये, PPF में 9 लाख रुपये और एसबीआई लाइफ में 1.50 लाख रुपये का निवेश है.

Advertisement

सम्राट चौधरी के पास एकमात्र Bolero Neo कार है. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपये है. इस तरह से बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के परिवार के पास कुल 1,98,62,854 रुपये की चल संपत्ति है.

शहर से लेकर गांव तक में महंगी जमीन

अगर अचल संपत्ति (Immovable Assets) की बात करें तो सम्राट चौधरी के पास काफी ज्यादा है. हलफनामे के मुताबिक, मुंगेर जिले के लखनपुर और पटना में उनके नाम से कई आवासीय और कृषि भूमि दर्ज हैं. वहीं, उनकी पत्नी के नाम पर भी कृषि भूमि और मकान हैं, जिनकी कीमत भी करोड़ों में हैं.

हलफनाम के मुताबिक सम्राट चौधरी के पास करीब 9.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. इस तरह से सम्राट चौधरी के पास कुल संपत्ति करीब 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की है. उन्होंने बताया है कि उनके ऊपर कोई बड़ा कर्ज या आपराधिक मामला लंबित नहीं है.

राजनीतिक पेशे के साथ-साथ सम्राट चौधरी कृषि कार्यों से भी जुड़े हैं. उनकी शैक्षणिक योग्यता के तौर पर Doctor of Litt (मानद) और पीएफसी कामराज विश्वविद्यालय का जिक्र है. उन्होंने अपने हलफनामे में सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे X, Facebook, Instagram और YouTube की जानकारी भी दी है.

---- समाप्त ----