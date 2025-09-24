scorecardresearch
 

प्रॉपर्टी में बंपर रिटर्न, यमुना एक्सप्रेसवे पर 5 साल में 500% तक बढ़े प्लॉट के दाम

दस साल पहले जिसे लोग सिर्फ एक बाहरी इलाका मानते थे, यमुना एक्सप्रेसवे आज NCR की सबसे अच्छी रियल एस्टेट ग्रोथ बनकर उभरा है, जिस पर निवेशक और खरीदार, दोनों इसके भविष्य पर भरोसा कर रहे हैं.

Advertisement
X
यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर (ITG)
यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर (ITG)

यमुना एक्सप्रेसवे, जो कभी सिर्फ एक रास्ता हुआ करता था, अब NCR का सबसे पसंदीदा रियल एस्टेट कॉरिडोर बन गया है, पिछले पांच सालों में यहां के अपार्टमेंट और प्लॉट की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. यहां प्लॉट की कीमतें 500% से ज़्यादा और अपार्टमेंट की कीमतें 158% तक बढ़ गई हैं.

इनवेस्टोएक्सपर्ट (InvestoXpert) एडवाइजर्स  की ताज़ा RealX Stats रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2025 के बीच इस कॉरिडोर पर अपार्टमेंट की कीमतें 158% बढ़ी हैं, जबकि प्लॉट की कीमतों में 536% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो पांच गुना से भी ज़्यादा है.  

यह भी पढ़ें: नोएडा एयरपोर्ट के पास निवेश के नाम पर हो न जाए फ्रॉड, जानें कैसे रहें सावधान

सम्बंधित ख़बरें

kabul delhi plane
वारदात: प्लेन के लैंडिंग गियर में छिप दिल्ली कैसे आया काबुल का बच्चा? देखें 
Death of a Girl in School: What is the Mystery?
नोएडा के स्कूल में बच्ची की रहस्यमयी मौत! क्या है रहस्य? 
Noida School Student Mysterious Death Case
नोएडा का नामी स्कूल, छात्रा की रहस्यमय मौत... आखिर कब सुलझेगी तनिष्का की डेथ मिस्ट्री? 
Noida School Students Death: Mother Demands the Truth
नोएडा के स्कूल में 10 साल की तनिष्का की मौत, मां ने लगाई ये गुहार 
Student’s death in Noida school, suspense captured on CCTV.
नोएडा: स्कूल में कैसे हुई छात्रा की संद‍िग्ध मौत, मां ने बताया वाकया 

अपार्टमेंट की कीमतों में उछाल

अपार्टमेंट खरीदना निवेशकों और खरीदारों, दोनों के लिए एक अच्छा दांव साबित हुआ है. 2020 में जहां एक वर्ग फुट की औसत कीमत 3,950 रुपये थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 10,200 रुपये हो गई. जब NCR के बाकी इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई, तब भी यमुना एक्सप्रेसवे पर कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, साल 2025 में ही यहां अपार्टमेंट की कीमतों में 7.37% की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे यह साफ है कि यहां घर खरीदना एक बेहतर फैसला है.

Advertisement

Chi 3 जैसे इलाकों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां ज़मीन की कीमतें दस गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 1,200 रुपये प्रति वर्ग फुट से 12,950 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं हैं. सेक्टर 22D और Chi Phi में भी पांच साल में कीमतें 400% से ज़्यादा बढ़ी हैं.

यह भी पढ़ें: रियल एस्टेट पर GST का क्या असर, बिल्डर पर कैसे करें भरोसा, मनोज गौर ने बताया

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कमाल

यह जबरदस्त उछाल कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से आया है. इन सबमें सबसे बड़ा कारण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो जेवर में बन रहा है और जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2025 को होना है. उम्मीद है कि यह एयरपोर्ट यहां की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल अदा करेगा. इसके अलावा, UER-II एक्सप्रेसवे, YEIDA की इंडस्ट्रियल टाउनशिप, लॉजिस्टिक्स पार्क और बनने वाली फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स ने भी यमुना एक्सप्रेसवे को एक आम इलाके से ग्रोथ के बड़े हब में बदल दिया है. 

इनवेस्टोएक्सपर्ट एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर, विशाल रहेजा कहते हैं, "यमुना एक्सप्रेसवे अब NCR के सबसे शानदार रियल एस्टेट कॉरिडोर में से एक बन गया है. प्लॉट की कीमतों में पांच गुना का उछाल दिखाता है कि निवेशकों को इस पर कितना भरोसा है और जेवर एयरपोर्ट और UER-II जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का यहां कितना असर हुआ है. इंडस्ट्रियल क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स हब और प्लांड टाउनशिप के साथ, यह इलाका सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि पूरे NCR का भविष्य तय कर रहा है."

Advertisement

अब जब अपार्टमेंट की कीमतें 10,000 रुपये प्रति वर्ग फुट का आंकड़ा पार कर चुकी हैं और प्लॉट ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यमुना एक्सप्रेसवे की यह डबल-डिजिट ग्रोथ जारी रहेगी. एयरपोर्ट के खुलने से यहां विकास का एक नया दौर शुरू होने की उम्मीद है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement