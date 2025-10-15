विवेक ओबेरॉय की इस कंपनी ने बेच दिए 4000 किफायती घर

बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय अब रियल एस्टेट की दुनिया में भी पहचान बना चुके हैं. वह 'कार्म इंफ्रास्ट्रक्चर' (Karrm Infrastructure) के प्रमोटर हैं, जिसने सैकड़ों लोगों को किफायती घर डिलिवर किया है. जिसका सीधा लक्ष्य है- किफायती आवास के ज़रिए आम आदमी के सपनों को पूरा करना. इसी सफल रणनीति का नतीजा है कि कंपनी ने अब तक 4,000 से अधिक घर बेचकर और डिलीवर करके इस सेक्टर में अपनी मज़बूत दावेदारी पेश की है.

विवेक ने हाल ही में अपनी कंपनी के काम और बड़े लक्ष्यों के बारे में बात की थी, उनके कोर बिजनेस का फोकस बेहद सरल है- लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले सस्ते घर उपलब्ध कराना, यह दृष्टिकोण आज के आवास बाज़ार की एक बड़ी ज़रूरत को पूरा करता है.

यह भी पढ़ें: रियल एस्टेट में ₹35,000 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश, भारतीय निवेशकों ने विदेशियों को पछाड़ा

कंपनी की रणनीति एकदम सीधी है, ऐसे घर बनाएं जिन्हें लोग वास्तव में खरीद सकें. यही वजह है कि उन्होंने तेज़ी से विकास किया है और उनकी बिक्री मजबूत रही है. लागत को कम रखने के लिए, वे मुख्य रूप से शहर के बाहरी क्षेत्रों में निर्माण करते हैं. इससे खरीदारों के लिए कीमतें कम रखना संभव हो पाता है.

4,000 घरों की डिलीवरी

मैजिकब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक कार्म इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत तेजी से बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं उनकी असली सफलता उन परिवारों की संख्या में है, जिनकी उन्होंने मदद की है. कंपनी ने अब तक 4,000 घर हैंडओवर कर दिए हैं, इतने कम समय में 4,000 घरों की डिलीवरी साबित करती है कि कंपनी का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और उनके प्रोजेक्ट्स की मांग बहुत ज़्यादा है.

Advertisement

ओबेरॉय ने एक बहुत बड़ा वित्तीय लक्ष्य बताया है. कंपनी का लक्ष्य ₹1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन हासिल करना है. कार्म इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य काम किफायती आवास बनाना है, जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है. यह कंपनी मुख्य रूप से मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को टारगेट करती है.

कंपनी अपनी परियोजनाओं को बड़ी नौकरी के केंद्रों के पास बनाती है, जैसे महाराष्ट्र में ठाणे और पालघर के आसपास. इन जगहों पर अच्छा ट्रांसपोर्ट और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध है. कंपनी घरों को जल्दी बनाने के लिए स्टैंडर्ड तरीकों का इस्तेमाल करती है. 4,000 घरों की तेज़ी से डिलीवरी ने खरीदारों के बीच विश्वास बढ़ाया है.

यह भी पढ़ें: रियल एस्टेट निवेश का नया पावरहाउस, 2025 में $10.2 बिलियन की फंडिंग

---- समाप्त ----