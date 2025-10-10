रियल एस्टेट निवेश का नया पावरहाउस, 2025 में $10.2 बिलियन की फंडिंग

भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र निवेशकों के लिए एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसमें पूंजी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है. CBRE साउथ एशिया प्रा. लिमिटेड की नवीनतम रिपोर्ट, मार्केट मॉनिटर Q3 2025 – इन्वेस्टमेंट्स, के अनुसार, इस क्षेत्र में 2025 के पहले नौ महीनों (जनवरी-सितंबर) के दौरान कुल इक्विटी निवेश $10.2 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाता है.

जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में इक्विटी निवेश (equity inflows) में साल-दर-साल (YoY) 48% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे कुल निवेश $3.8 बिलियन तक पहुंच गया है. जमीन और विकास स्थल (Land and Development Sites) में मजबूत गतिविधि दर्ज की गई. खासतौर ऑफिस और रिटेल संपत्तियों (Retail Assets) की मांग में उल्लेखनीय तेजी आई है.

9 महीनों का कुल पूंजी प्रवाह $10.2 बिलियन

2025 के पहले नौ महीनों (जनवरी-सितंबर) के दौरान कुल इक्विटी निवेश $10.2 बिलियन दर्ज किया गया. यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के $8.9 बिलियन की तुलना में 14% अधिक है. यह वृद्धि रियल एस्टेट क्षेत्र में लगातार निवेशक विश्वास और इसकी बढ़ती गहराई को स्पष्ट रूप से दर्शाती है.

प्रमुख शहरों में, मुंबई कुल निवेश प्रवाह का 32% हिस्सा हासिल करके टॉप डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, इसके बाद पुणे (18%) और बेंगलुरु (16%) का स्थान रहा.

2025 का अंत मजबूत रहने की उम्मीद

CBRE को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में भी यह गति जारी रहेगी. इस दौरान, बने हुए ऑफिस और रिटेल एसेट का बाजार में दबदबा बने रहने की संभावना है. इसके साथ ही, आवासीय मिक्स्ड यूज और डेटा सेंटर क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड विकास के मजबूत बने रहने का अनुमान है.



