scorecardresearch
 

रियल एस्टेट निवेश का नया पावरहाउस, 2025 में $10.2 बिलियन की फंडिंग

CBRE के आंकड़ों से पता चलता है कि Q3 2025 में कुल निवेश प्रवाह का 90% से अधिक हिस्सा जमीन/विकास स्थलों बने हुए ऑफिस और रिटेल प्रॉपर्टी का रहा.

Advertisement
X
रियल एस्टेट मार्केट में शानदार निवेश (Photo-ITG)
रियल एस्टेट मार्केट में शानदार निवेश (Photo-ITG)

भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र निवेशकों के लिए एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसमें पूंजी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है. CBRE साउथ एशिया प्रा. लिमिटेड की नवीनतम रिपोर्ट, मार्केट मॉनिटर Q3 2025 – इन्वेस्टमेंट्स, के अनुसार, इस क्षेत्र में 2025 के पहले नौ महीनों (जनवरी-सितंबर) के दौरान कुल इक्विटी निवेश $10.2 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाता है.  

जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में इक्विटी निवेश (equity inflows) में साल-दर-साल (YoY) 48% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे कुल निवेश $3.8 बिलियन तक पहुंच गया है. जमीन और विकास स्थल (Land and Development Sites) में मजबूत गतिविधि दर्ज की गई. खासतौर ऑफिस और रिटेल संपत्तियों (Retail Assets) की मांग में उल्लेखनीय तेजी आई है.

यह भी पढ़ें: सिंगापुर को टक्कर देने वाली GIFT सिटी खाली! नहीं बिके घर, जॉब छोड़ रहे लोग

सम्बंधित ख़बरें

Bust of gutkha smuggling worth crores in Mumbai, 11 accused in custody.
महाराष्ट्र में गुटखाबंदी होने के बावजूद हो रही थी तस्करी, सवा करोड़ का गुटखा जब्त, 11 गिरफ्तार 
Ransom for D Company! Major action by Mumbai Police
रिंकू सिंह को D कंपनी के नाम पर धमकी, मुंबई पुलिस की जांच जारी 
Bust of gutkha smuggling in Mumbai; goods worth crores seized.
मुंबई में गुटखा तस्करी का भंडाफोड़, करोड़ों का माल जब्त, देखें 
kangna sharma gave flying kiss to the papz at the airport
Airport पर Kangna Sharma का एलिगेंट अंदाज़, देखें... 
kriti sanon airport walk
Kriti Sanon का डेनिम एयरपोर्ट लुक, स्टाइलिश वॉक-सेल्फी 

9 महीनों का कुल पूंजी प्रवाह $10.2 बिलियन

2025 के पहले नौ महीनों (जनवरी-सितंबर) के दौरान कुल इक्विटी निवेश $10.2 बिलियन दर्ज किया गया. यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के $8.9 बिलियन की तुलना में 14% अधिक है. यह वृद्धि रियल एस्टेट क्षेत्र में लगातार निवेशक विश्वास और इसकी बढ़ती गहराई को स्पष्ट रूप से दर्शाती है.

Advertisement

प्रमुख शहरों में मुंबई सबसे आगे 

प्रमुख शहरों में, मुंबई कुल निवेश प्रवाह का 32% हिस्सा हासिल करके टॉप डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, इसके बाद पुणे (18%) और बेंगलुरु (16%) का स्थान रहा.

2025 का अंत मजबूत रहने की उम्मीद

CBRE को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में भी यह गति जारी रहेगी. इस दौरान, बने हुए ऑफिस और रिटेल एसेट का बाजार में दबदबा बने रहने की संभावना है. इसके साथ ही, आवासीय मिक्स्ड यूज और डेटा सेंटर क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड विकास  के मजबूत बने रहने का अनुमान है.
 

यह भी पढ़ें: मुंबई देश का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट, एनसीआर में प्रीमियम घरों की सेल बढ़ी

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement