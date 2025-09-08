scorecardresearch
 

टाइगर श्रॉफ का फ्लैट 15.60 करोड़ रुपये में बिका, क्यों फिल्म स्टार्स बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी?

मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में पिछले कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है, शायद इसलिए कई फिल्म स्टार्स अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.

Advertisement
X
टाइगर श्रॉफ ने फ्लैट बेचकर कमाया मोटा मुनाफा (Photo-ITG)
टाइगर श्रॉफ ने फ्लैट बेचकर कमाया मोटा मुनाफा (Photo-ITG)

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने मुंबई के खार इलाके का अपना फ्लैट बेच दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक उनके इस फ्लैट की कीमत 15.60 करोड़ रुपये है. इस फ्लैट को बेचकर टाइगर ने करीब 31 फीसदी का मुनाफा कमाया है. टाइगर का ये अपार्टमेंट 22वीं मंजिल पर है. इसका कारपेट एरिया 1,989.72 वर्ग फुट और बिल्ट-अप एरिया 2,189 वर्ग फुट है, इसके साथ ही तीन कार पार्किंग भी बेची गई हैं. यह डील मुंबई के प्रीमियम प्रॉपर्टी मार्केट में चल रहे उछाल का एक और उदाहरण है.

रिपोर्ट के मुताबिक खरीदार ने ₹93.60 लाख की स्टैंप ड्यूटी और ₹30,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया है. इस अपार्टमेंट को खरीदने वाले व्यक्ति का नाम संदीप सराफ है, जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं.  

यह भी पढ़ें: मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा, BMC पर कोर्ट की अवमानना का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Baaghi 4 Box Office collection day 3: Tiger Shroff's hit franchise set for first flop
'बागी 4' पहले वीकेंड में ही पटरी से उतरी, सस्ते टिकट से भी नहीं हुआ भला  
baaghi 4 tiger shroof trainer shared the diet plan
Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ की मस्कुलर बॉडी का सीक्रेट 
Will Tiger Shroff taste success with Baaghi 4?
लगातार फ्लॉप फिल्मों से कमजोर हुआ एक्टिंग करियर, क्या 'बागी 4' से टाइगर श्रॉफ को मिलेगी सक्सेस? 
Tiger Shroff starrer Baaghi 4 review
Review: टाइगर श्रॉफ का एक्शन भी बागी को नहीं बचा पाया, थका देगा स्क्रीनप्ले 
tiger shroff
Baaghi 4 के प्रमोशन में जुटे Tiger Shroff, सामने आया धांसू लुक 

मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट, सितारों के लिए फायदे का सौदा

टाइगर श्रॉफ की यह डील कोई अकेली घटना नहीं है, पिछले कुछ महीनों में, कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों ने भी मुंबई में अपनी संपत्तियां बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया है. यह बताता है कि मुंबई का रियल एस्टेट बाजार, खासकर लग्जरी सेगमेंट, निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है. हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने भी अंधेरी वेस्ट में अपना अपार्टमेंट ₹5.3 करोड़ में बेचा, जिससे उन्हें करीब ₹2.04 करोड़ का मुनाफा हुआ.

Advertisement

एक्टर सोनू सूद ने भी महालक्ष्मी स्थित अपना लग्जरी फ्लैट ₹8.10 करोड़ में बेचकर करीब ₹3 करोड़ का फायदा कमाया. इसके अलावा, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और सोनाक्षी सिन्हा जैसी बड़ी हस्तियों ने भी बीते समय में अपने घरों की बिक्री की है, जिससे उन्हें अपनी शुरुआती खरीद कीमत से कई गुना अधिक रिटर्न मिला है.

यह भी पढ़ें: रियल एस्टेट में फंसी है 10.8 लाख करोड़ रुपये की रकम, घर बुक करने से पहले ये सच जान लें

कोविड-19 महामारी के बाद से बड़े और शानदार घरों की मांग में तेजी आई है. मुंबई में प्रॉपर्टी के दामों में उछाल देखा जा सकता है. सेलिब्रिटीज भी इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को नया रूप दे रहे हैं. यह बताता है कि मुंबई में रियल एस्टेट सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और फायदेमंद निवेश का भी जरिया बन चुका है, खासकर जब बात लग्जरी प्रॉपर्टी की हो. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement