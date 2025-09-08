टाइगर श्रॉफ का फ्लैट 15.60 करोड़ रुपये में बिका, क्यों फिल्म स्टार्स बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी?

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने मुंबई के खार इलाके का अपना फ्लैट बेच दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक उनके इस फ्लैट की कीमत 15.60 करोड़ रुपये है. इस फ्लैट को बेचकर टाइगर ने करीब 31 फीसदी का मुनाफा कमाया है. टाइगर का ये अपार्टमेंट 22वीं मंजिल पर है. इसका कारपेट एरिया 1,989.72 वर्ग फुट और बिल्ट-अप एरिया 2,189 वर्ग फुट है, इसके साथ ही तीन कार पार्किंग भी बेची गई हैं. यह डील मुंबई के प्रीमियम प्रॉपर्टी मार्केट में चल रहे उछाल का एक और उदाहरण है.

रिपोर्ट के मुताबिक खरीदार ने ₹93.60 लाख की स्टैंप ड्यूटी और ₹30,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया है. इस अपार्टमेंट को खरीदने वाले व्यक्ति का नाम संदीप सराफ है, जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं.

मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट, सितारों के लिए फायदे का सौदा

टाइगर श्रॉफ की यह डील कोई अकेली घटना नहीं है, पिछले कुछ महीनों में, कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों ने भी मुंबई में अपनी संपत्तियां बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया है. यह बताता है कि मुंबई का रियल एस्टेट बाजार, खासकर लग्जरी सेगमेंट, निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है. हाल ही में मलाइका अरोड़ा ने भी अंधेरी वेस्ट में अपना अपार्टमेंट ₹5.3 करोड़ में बेचा, जिससे उन्हें करीब ₹2.04 करोड़ का मुनाफा हुआ.

एक्टर सोनू सूद ने भी महालक्ष्मी स्थित अपना लग्जरी फ्लैट ₹8.10 करोड़ में बेचकर करीब ₹3 करोड़ का फायदा कमाया. इसके अलावा, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और सोनाक्षी सिन्हा जैसी बड़ी हस्तियों ने भी बीते समय में अपने घरों की बिक्री की है, जिससे उन्हें अपनी शुरुआती खरीद कीमत से कई गुना अधिक रिटर्न मिला है.

कोविड-19 महामारी के बाद से बड़े और शानदार घरों की मांग में तेजी आई है. मुंबई में प्रॉपर्टी के दामों में उछाल देखा जा सकता है. सेलिब्रिटीज भी इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को नया रूप दे रहे हैं. यह बताता है कि मुंबई में रियल एस्टेट सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और फायदेमंद निवेश का भी जरिया बन चुका है, खासकर जब बात लग्जरी प्रॉपर्टी की हो.

