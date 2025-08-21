scorecardresearch
 

Ajnara Homes के खरीदारों का दर्द- सपनों का घर, हकीकत में 'धोखा'

अजनारा होम्स के खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर ने न केवल अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि अब शिकायत करने पर उन्हें धमकाया भी जा रहा है.

क्यों परेशान हैं Ajnara Homes के बायर्स (Photo-ITG)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित अजनारा होम्स सोसायटी, जो कभी सैकड़ों परिवारों के लिए सपनों का आशियाना बनने वाली थी, आज उन्हीं परिवारों के लिए एक कड़वी हकीकत बनकर रह गई है. लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. लोगों का आरोप है कि न समय पर रजिस्ट्री मिली, न सुरक्षा का कोई इंतज़ाम है और न ही रहने लायक माहौल. 

वहीं aajtak.in की टीम ने इस मुद्दे पर अजनारा के दफ्तर जाकर बिल्डर का पक्ष जानने का प्रयास किया. हालांकि, वहां स्टाफ ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. जब एडमिन विभाग के एक कर्मचारी से संपर्क साधा तो उनका कहना था कि उन्होंने अभी-अभी काम संभाला है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे. सोसायटी के प्रोजेक्ट मैनेजर से भी संपर्क किया गया तो, उन्होंने कहा कि सोसायटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और जो दिक्कतें हैं, उनको भी जल्दी दूर कर दिया जाएगा.

सपनों का सौदा, हकीकत में 'धोखा'

जब लोगों ने अजनारा होम्स में फ्लैट खरीदने का फैसला किया था, तब उन्हें शानदार वादे किए गए थे. आधुनिक सुविधाओं से लैस क्लब, चौबीसों घंटे सुरक्षा, बिजली-पानी और एक सुकून भरा जीवन, लेकिन, आज जब उन्हें पजेशन मिल चुका है, तो वादे टूटते हुए शीशे की तरह बिखर गए हैं. दिनकर, जो इस सोसायटी में रहते हैं, बताते हैं कि यहां लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं. "क्लब का काम अभी भी अधूरा है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहां कोई फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, छोटे बच्चों के लिए तो हर कदम पर खतरा रहता है. "

उनकी बात की पुष्टि करते हुए एक और निवासी चंदन सिन्हा कहते हैं, "करोड़ों के फ्लैट होने के बावजूद हमें सुरक्षा नहीं मिली. सोसायटी में आवारा कुत्तों का आतंक रहता है, लिफ्ट भी अक्सर खराब रहती है और पार्किंग में हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे गाड़ियां खराब हो रही हैं. हम लोगों के लिए खतरा है हम लोग नर्क में रह रहे हैं. "

यह भी पढ़ें: Vihaan Greens में लाखों का घर लेकर खौफ में रहने को मजबूर लोग, लग्जरी फ्लैट के नाम पर मिला धोखा

 
रजिस्ट्री और सुविधाओं के लिए सालों का इंतजार

अजनारा होम्स में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है रजिस्ट्री न मिलना, एक और बायर पंकज बताते हैं कि वे सालों से अपनी रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता. बिना रजिस्ट्री के, वे अपने घर के मालिक होकर भी कानूनी रूप से मालिक नहीं हैं, जो एक बड़ा वित्तीय और मानसिक तनाव है.

यही नहीं, बुनियादी सुविधाओं की कमी भी लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है. पंकज का दर्द यहीं खत्म नहीं होता. वह बताते हैं, "पानी की टंकी की सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से गंदा पानी पीना पड़ता है और हम लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं." यह सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं, बल्कि पूरी सोसायटी की है, जहां लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं.

सोसायटी के लोग परेशान

बिल्डर पर मनमानी का आरोप

अजनारा होम्स के खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर ने न केवल अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि अब शिकायत करने पर उन्हें धमकाया भी जा रहा है. प्रदीप बताते हैं, "मेंटेनेंस की टीम काम नहीं करती, और अगर हम शिकायत करते हैं तो हमारी लाइट तक काट दी जाती है." यह एक तरह का डराने-धमकाने का तरीका है, जिससे लोग अपनी आवाज न उठा सकें.

रंजन की आपबीती और भी परेशान करने वाली है. वह बताते हैं कि चार दिनों से उनके घर में बिजली नहीं है. "जब मैंने बिजली के बिल की डिटेल्स मांगी, तो मेरी बिजली काट दी गई और बिल्डर ने लाखों रुपये का डिमांड लेटर भेज दिया." उनकी पत्नी नेहा भी इस समस्या का सामना कर रही हैं. वह कहती हैं, "चार दिन से बिना बिजली के काम कर रहे हैं, यहां तक कि पड़ोसियों से पानी मांगकर पीना पड़ रहा है." 

यह भी पढ़ें: Mahagun Mantra 2 के 900 परिवारों को सालों से रजिस्ट्री का इंतजार, हर वक्त रहता है घर खोने का डर

टूटते सपने, बिखरते घर

ऋषभ खन्ना बताते हैं कि उनका घर मिलने का समय 2018 में तय था, लेकिन पांच साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें 2023 में जाकर पजेशन मिला. "घर मिलने के बाद कोई सुविधा नहीं मिली. बिल्डर ने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया." पांच साल का इंतजार और फिर भी एक अधूरा और समस्याओं से भरा घर यह उन लाखों लोगों की कहानी है, जो बिल्डर के वादों पर भरोसा कर अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं.

डीएन तिवारी एक और गंभीर समस्या की तरफ इशारा करते हैं- "सोसायटी का रखरखाव बिल्कुल नहीं होता है. अक्सर प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे लोग सोसायटी में टहलते हुए भी डरते हैं." ये सिर्फ मामूली दरारें नहीं हैं, बल्कि बिल्डर द्वारा इस्तेमाल की गई खराब निर्माण सामग्री का सीधा सबूत हैं, जो लोगों की जान को जोखिम में डाल रही हैं.

अजनारा होम्स के निवासी अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. नीरज गुप्ता का दर्द साफ झलकता है, जब वह कहते हैं, "हम लोगों की परेशानी कोई सुनने वाला नहीं है. पैसे देने के बाद भी सुविधा नहीं मिलती."

यह भी पढ़ें: 5 लाख हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके, क्या रियल एस्टेट की मंदी ने छीन लिए घर खरीदारों के सपने?

अजनारा होम्स के लोग बस यही चाहते हैं कि उन्हें वो सब मिले, जिसका वादा उनसे किया गया था. उनकी रजिस्ट्री हो, सुरक्षा मिले, मूलभूत सुविधाएं हों और सबसे बढ़कर, उन्हें उस घर में सुकून मिले, जिसे उन्होंने अपने सपनों का घर समझकर खरीदा था. इस सोसायटी में 2000 हजार से ज्यादा फ्लैट हैं और करीब 7 हजार लोग रहते हैं, लोगों की यही शिकायत है कि मेंटनेंस देने के बाद भी उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो उनको देने का वादा किया था. 

यह भी पढ़ें: 'पहले आम्रपाली ने ठगा, अब NBCC भी नहीं दे रही फ्लैट'.. आदर्श आवास योजना के बायर्स मांग रहे अपना घर


 

---- समाप्त ----
