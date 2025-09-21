नोएडा की तस्वीर बदलने की तैयारी, CEO डॉ. लोकेश ने बताया पूरा प्लान

आजतक के 'निर्माण भारत समिट' में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर बात की. डॉ. लोकेश एम. ने बताया कि नोएडा में जलभराव, कचरे और पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया है. बारिश के बाद भी नोएडा में जलभराव नहीं होने का मुख्य कारण ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना है, जिस पर लगातार काम जारी है. नोएडा में जलभराव की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है.

सुनियोजित विकास और गांव

नोएडा के विकास को लेकर डॉ. लोकेश ने कहा कि एक सुनियोजित शहर होने के कारण यहां का विकास 20 साल के मास्टर प्लान के अनुसार हुआ है, जिसमें हर इंफ्रास्ट्रक्चर नियम के हिसाब से बना है. उन्होंने कहा कि 168 सेक्टर और करीब 80 गांवों वाले नोएडा में गांवों का विकास भी शहरों की तरह हो रहा है. गांव में भी इमारतें बन गई हैं, जिससे अब वे भी शहर जैसे दिखते हैं, उन्होंने बताया कि नोएडा में अब खेती का क्षेत्र बहुत कम बचा है.

बदलती प्राथमिकताएं

लोकेश ने आगे बताया कि नोएडा का मूल उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना था, लेकिन लोगों के आने के बाद यहां रहने के लिए हाउसिंग की व्यवस्था की गई. उन्होंने कहा कि नोएडा को और बेहतर बनाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है. प्राधिकरण की कोशिश है कि यहां अच्छे निवेशक लाए जाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिले और देश की जीडीपी में भी योगदान हो.

नोएडा में निवेश पर लोकेश ने कहा कि पिछले साल नोएडा में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, जो एक बड़ी सफलता है. जेवर एयरपोर्ट का निर्माण नोएडा के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा, जिससे यहां बाहर से और भी निवेशक आएंगे और औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल ग्रोथ) को एक नई गति मिलेगी.

कानून-व्यवस्था से नोएडा के विकास में तेजी

शहर के कानून व्यवस्था पर बात करते हुए लोकेश एम. ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के कारण विकास में तेजी आई है. सरकार की सख्ती से गुंडागर्दी बंद हुई है, जिससे प्राधिकरण को अपना काम करने में मदद मिली है.

मास्टर प्लान की चुनौतियां

लोकेश ने आगे कहा कि नोएडा का मास्टर प्लान काफी सख्त है, जिस वजह से इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते. फिर भी, शहर को और बेहतर बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं लाई जा रही हैं, नोएडा में जल्द ही एक डियर पार्क और बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा. इसके अलावा, सेक्टर 18 में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर एक नया कॉन्सेप्ट लाने पर तेजी से काम चल रहा है, इस परियोजना का उद्देश्य सेक्टर 18 को एक आधुनिक और जीवंत केंद्र बनाना है.

