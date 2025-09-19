21 सितंबर को 'निर्माण भारत समिट', एक मंच पर जुटेंगे सरकार और उद्योग के दिग्गज

Aajtak लेकर आ रहा है निर्माण भारत Summit. इस समिट का मुख्य उद्देश्य भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, किफायती आवास और नए भारत के निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा करना है. इसमें भारत सरकार के कई मंत्री, अधिकारी और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे.

समिट के दौरान, सड़क और एक्सप्रेसवे के विकास पर भी खास ध्यान दिया जाएगा. 'नई सोच, नया भारत' और 'सबका सपना घर हो अपना' जैसे विषयों पर भी अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे. 21 सितंबर को नई दिल्ली के हयात रीजेंसी स्थित रीजेंसी हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा.

21 सितंबर 2025 का कार्यक्रम

सुबह 11 बजे से 11.30 तक

'नयी सोच नया भारत'

मनोहर लाल खट्टर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर

11.30 से 12 बजे तक

'सबका सपना घर हो अपना'

मनोज गौर, सीएमडी, गौर ग्रुप, प्रेसिडेंट, CREDAI (NCR)

12 बजे से 12.30 बजे तक

'घर बैठे खरीदो घर'

गुलाम जिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रिसर्च, एडवाइजरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन, नाइट फ्रैंक इंडिया

प्रवीण शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आरईए इंडिया (हाउसिंग.कॉम)

अशिम भंजा चौधरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, रिसर्च एंड एडवाइजरी, एनारॉक ग्रुप

अभिनव जोशी, हेड ऑफ रिसर्च, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, सीबीआरई

12:30 - 13:00 बजे तक

'टॉप गियर में एक्सप्रेसवे!'

अवनीश कुमार अवस्थी, पूर्व अपर मुख्य सचिव (गृह, पर्यटन, सूचना विभाग) और सीईओ UPEIDA, UPSHА

राघव चंद्र, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परवेश मिनोचा, चेयरमैन, फीडबैक हाइवेज

2 बजे से 2.30 बजे तक

'आई लव नोएडा'

डॉ. लोकेश एम, सीईओ, नोएडा

2:30 - 3:30 बजे तक, 'इंफ्रास्ट्रक्चर: विकास का आधार'

वैभव डांगे, लेखक और नीति विशेषज्ञ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार और मैनेजमेंट

दक्षिता दास, पूर्व एमडी और सीईओ, नेशनल हाउसिंग बैंक और पूर्व आईएएस

पलाश श्रीवास्तव, एमडी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL)

15:30 बजे से 4 बजे तक

'विकास का एक्सप्रेसवे'

हर्ष मल्होत्रा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

4 बजे से 4:30 बजे तक

'नए भारत की तस्वीर'

रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

4.30 बजे से 5 बजे तक

'देश बदल रहा है'

आशीष सूद, शहरी विकास मंत्री, दिल्ली

सुनील शर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य मंत्री, राजस्थान

सुरेश सिंह रावत, जल संसाधन योजना मंत्री, राजस्थान

गौरव गौतम, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता और खेल राज्य मंत्री, हरियाणा

