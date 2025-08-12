गुरुग्राम की त्रासदी, विकास की कीमत पर दम तोड़ती नदियां, खत्म होते पहाड़...

दशकों पहले जब दिल्ली वाले अपने दफ्तरों, नाइटलाइफ, पार्टियों और शराब के लिए गुरुग्राम जाने के लिए NH-48 और महरौली-गुड़गांव रोड पर जाम नहीं लगाते थे, तब राजधानी के दक्षिण-पश्चिम में अरावली की ढलानों पर बसे 'गांवों' का यह समूह, जहां चारों ओर जंगल फैले हुए थे,आश्रमों, खेतों, तालाबों और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला से बहने वाली मौसमी धाराओं का घर था.

1970 और 1980 के दशक में, प्रसिद्ध योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी शांति के लिए गुड़गांव को एक शांत जगह के रूप में चुना था. लेकिन यह सब सदी के बदलने से पहले की बात है. यह सब नए सहस्राब्दी के आने से पहले हुआ, और देहाती एकांतवास ने एक तेजी से बढ़ते, लगातार फैलते शहरी फैलाव को रास्ता दिया, जो अब नागरिक अव्यवस्था से भरा हुआ है, जो "मिलेनियम सिटी" के उपनाम को एक प्रश्नचिह्न जैसा महसूस कराता है. यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक नदी और कई मौसमी धाराएं कभी गुड़गांव से होकर बहती थीं.

आजकल, गुरुग्राम जो हरियाणा के कुल आयकर संग्रह का करीब 65% हिस्सा देता है और Google, Microsoft और कई 500 बड़ी कंपनियों का घर है, वहां की सड़कें अक्सर कमर तक पानी में डूबी हुई मिलती हैं. सड़कें नहरों में बदल जाती हैं, मैनहोल खुले पड़े रहते हैं, बिजली के तार खतरनाक तरीके से लटकते रहते हैं, गाड़ियां बहने लगती हैं और यात्रियों को चार से आठ घंटे तक के ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है.

गुड़गांव का अरावली, नदियों और झरनों वाले आश्रम के दिनों से लेकर आज के कांच, स्टील और कंक्रीट के फैलाव तक एक बड़ा बदलाव है, तो आज का दृश्य और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है. निवासियों ने अपने अपार्टमेंट पर करोड़ों रुपये और टैक्स में लाखों खर्च किए हैं, लेकिन 50 मिमी बारिश हो या 150 मिमी, उन्हें अपने हाई-राइज अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही शहर की महंगी गोल्फ कोर्स रोड पर घुटनों तक पानी में चलना पड़ता है.

अरावली पहाड़ियां और जंगल कहां गायब हो गए? साहिबी नदी का क्या हुआ?

जंगल काटे गए, समतल कर दिए गए, नदियां और वेटलैंड्स पर अतिक्रमण हुआ, उनकी जगहों को उदारीकरण के बाद के उछाल के लिए हड़प लिया गया. कारोबार फले-फूले, गुरुग्राम तरक्की करता गया. लेकिन ये "विकास" भारी कीमत पर आया. आज शहर जिस नागरिक अव्यवस्था का सामना कर रहा है, वो इसके प्राकृतिक पर्यावरण के धीरे-धीरे नष्ट होने का सीधा नतीजा है, जो कभी अरावली पहाड़ियों, उनकी हरी-भरी हरियाली, कई झीलों, बांधों और साहिबी नदी से परिभाषित था.

गुरुग्राम की वॉटर लाइफ लाइन, साहिबी नदी को किसने मार डाला?

साहिबी नदी, जो कभी उत्तरी राजस्थान के सीकर में अरावली से बहने वाली एक जीवनदायिनी नदी थी, हरियाणा से होकर दिल्ली में बहती थी. यह आज भी बहती है, लेकिन अब यह दिल्ली में नजफगढ़ नाले के रूप में सिमटकर रह गई है.

कभी साहिबी नदी गुरुग्राम की जल व्यवस्था का अहम हिस्सा थी. इसके रास्ते में पहले वेटलैंड्स, तालाब और नदी के किनारे के पारिस्थितिकी तंत्र थे, जैसे बासाई वेटलैंड, मसानी बैराज और गांवों के तालाबों की एक श्रृंखला, जो इलाके में खेती को बनाए रखती थी. इनमें से कुछ टुकड़े अब भी बचे हैं, लेकिन बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं.

आज, हरियाणा में साहिबी नदी के दो हिस्से, जो गुरुग्राम की उत्तर-पश्चिमी सीमा के साथ बहते हैं, को "प्राकृतिक रूप से खत्म" कहा जाता है. ये प्रदूषित है, कई जगहों पर अतिक्रमण का शिकार है और अपने प्राकृतिक जल स्रोतों से कट चुका है. रेवाड़ी जिले में मसानी बैराज 1980 के दशक के अंत से ज्यादातर सूखा पड़ा है, क्योंकि बारिश कम हुई, ऊपरी हिस्सों में पानी का रास्ता मोड़ा गया और साहिबी नदी के रास्ते में बेतरतीब निर्माण हुआ. लेकिन नुकसान सिर्फ मुख्य नदी तक सीमित नहीं है. गुरुग्राम जिले के बासाई गांव में, इसके छह तालाबों में से पांच सिर्फ 12 साल में खत्म हो गए. 2019 की एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ये 2019 तक गायब हो चुके थे. ये तालाब आवासीय इलाकों, एक स्कूल के नीचे दब गए या औद्योगिक कचरे से जहरीले हो गए.





इन जलाशयों के बिना, गुरुग्राम की प्राकृतिक जल निकासी और भूजल रिचार्ज व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ गया है. गुरुग्राम में सतहों और बरसाती नालियों के कंक्रीटीकरण ने बारिश के मौसम में स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जब अतिरिक्त पानी, जो इन जलाशयों में इकट्ठा होना चाहिए था, अब कंक्रीट के जंगल में सड़कों और खुली जगहों पर फंसकर रह जाता है.

गुरुग्राम की इस बदहाली के लिए क्या कोई जिम्मेदार नहीं है?

रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा के एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि शहरी नियोजन का काम स्थानीय शहरी निकायों (ULBs) या शहरी विकास प्राधिकरणों का है, लेकिन केंद्र सरकार राज्यों की मदद के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है. पिछले हफ्ते, संसद में एक जवाब में खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम की खास भौगोलिक स्थिति, जिसमें पूरब में अरावली पहाड़ियां और उत्तर-पश्चिम में नजफगढ़ नाला है, जलभराव की वजह है.

खट्टर ने हुड्डा के सवाल के जवाब में कहा- "नजफगढ़ नाले और अरावली पहाड़ियों के बीच करीब 78 मीटर की ऊंचाई का अंतर एक प्राकृतिक ढलान बनाता है, जिससे पानी का बहाव होता है. इसे ऐतिहासिक रूप से 19वीं सदी के अंत में बनाए गए चकरपुर, झारसा, वज़ीराबाद और घाटा जैसे बांधों के ज़रिए नियंत्रित किया जाता था. लेकिन तेज़ी से शहरीकरण ने कई बांधों को बेकार कर दिया और तालाबों का जाल कम कर दिया, जिससे पारंपरिक जल निकासी व्यवस्था पर असर पड़ा,"

जो अतिरिक्त पानी कभी गुरुग्राम के प्राकृतिक ढलान के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर बहकर साहिबी नदी तक पहुंचता था, वह अब वहां नहीं पहुंच पाता है. नतीजतन, नदी (जो अब मूल रूप से एक नाला है) रिचार्ज नहीं हो पाती, और पानी कंक्रीट की सड़कों पर जमा हो जाता है, क्योंकि रिसने के लिए बहुत कम जमीन बची है.

TERI की 2018 की गुरुग्राम बाढ़ रिपोर्ट और NIUA की जलविज्ञान मैपिंग (hydrological mapping) का निष्कर्ष है कि गुरुग्राम की शहरी जल निकासी योजना ने प्राकृतिक प्रवाह पैटर्न को नजरअंदाज किया. यही कारण है कि हल्की बारिश भी प्लान किए गए सेक्टर्स को जलभराव वाले इलाकों में बदल देती है.अगर साहिबी नदी की धीमी मौत हुई है, तो पूर्व और उत्तर की अरावली पहाड़ियों और उन पर मौजूद हरियाली को और भी तेजी से खत्म किया गया है.

अरावली, जो कभी गुरुग्राम की एक प्राकृतिक ढाल थी, अब खतरे में है

पानी के स्थानों की तरह, दुनिया की सबसे पुरानी, अरावली की प्राचीन श्रृंखला ने भी गुरुग्राम को मरुस्थलीकरण से बचाया, इसकी हवा को साफ किया, और तेंदुए, लकड़बग्घे और देशी उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार जंगलों को आश्रय दिया. 2009 से गुरुग्राम, नूंह और फरीदाबाद में अरावली के कुछ हिस्सों में खनन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध के बावजूद, पत्थरों और रेत का अवैध निकालना बड़े पैमाने पर जारी है. कई पर्यावरणविदों और नागरिक दबाव समूहों ने सरकार से अरावली को एक 'नो-गो जोन' घोषित करने का आग्रह किया है, जिसमें सख्त प्रवर्तन और खराब हुई जगहों को बहाल करना शामिल है, लेकिन राज्य का पालन असमान रहा है.

गुरुग्राम के सोहना में, अवैध पत्थर की खदानों ने पहाड़ियों को समतल कर दिया है, जिससे अरावली श्रृंखला को स्थायी नुकसान हुआ है, जैसा कि 2019 की डाउन टू अर्थ जांच रिपोर्ट में बताया गया है. 2020 में, गुरुग्राम-फरीदाबाद राजमार्ग से लगभग 1.5 किमी दूर, बंधवाड़ी में बन रहे फार्महाउसों के लिए एक पहुंच मार्ग बनाने के लिए कथित तौर पर एक पूरी अरावली पहाड़ी को समतल कर दिया गया था. 2018 के बाद से उस खंड में एक पहाड़ी के गायब होने की यह दूसरी रिपोर्ट थी, जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला था कि पड़ोसी राजस्थान में अरावली की एक-चौथाई पहाड़ियां गायब हो गई थीं.

जून में, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बसई मेव (पास के मेवात जिले में) में, एक संरक्षित क्षेत्र के अंदर खनन में मदद करने के लिए 33 फुट चौड़ी एक अवैध कंक्रीट सड़क बनाई गई थी. 2023 में बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में अवैध खनन के 582 दर्ज मामलों में, केवल एक में सजा हुई है. कई NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने अरावली के बचे हुए हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, CCTV निगरानी और जिला-स्तरीय कार्य योजनाओं की मांग की है, लेकिन उनका पालन कमजोर बना हुआ है.

इसका पारिस्थितिक नुकसान बहुत गंभीर रहा है. वनों की कटाई ने थार से धूल भरी आंधी को न्योता दिया है, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दिया है, भूजल को कम किया है, और NCR के पहले से ही खतरनाक वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया है.

गुरुग्राम: राजस्व में भारी वृद्धि, विकास में कमी

एक समय अर्ध-शुष्क कृषि क्षेत्र रहा गुरुग्राम, भारत के सबसे धनी शहरी केंद्रों में से एक में बदल गया है. यह कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों, टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय कार्यालयों और कोका-कोला, बीएमडब्ल्यू, हुंडई और कारगिल जैसे दिग्गजों के मुख्यालयों की मेजबानी करता है. गुरुग्राम भारत में तीसरी सबसे अधिक प्रति-व्यक्ति आय का भी दावा करता है और हरियाणा सरकार के खजाने में सबसे अधिक कर जोड़ता है. इस धन के बावजूद, निवासियों को ऐसे बुनियादी ढांचे का सामना करना पड़ता है, जिसे व्यवसायी-स्तंभकार सुहेल सेठ ने "झुग्गी-झोपड़ी जैसा" बताया.

सेठ ने कहा था, "यह अजीब है, सबसे अमीर लोग झुग्गी-झोपड़ी जैसे वातावरण में रहते हैं". जुलाई में, जेट एयरवेज के पूर्व CEO संजीव कपूर ने खराब प्रबंधन को लेकर गुरुग्राम के नागरिक अधिकारियों की आलोचना की, और तस्वीरें साझा कीं थी, जिन्होंने सेक्टर 44 की सड़कों की गंभीर वास्तविकता को उजागर किया.

गुरुग्राम एक ऐसा शहर बन गया है, जिसकी ऊंची-ऊंची इमारतों की चमक के पीछे प्रशासनिक विफलता छिपी हुई है. सिविल सेवक और IRTS अधिकारी, जे. संजय कुमार ने कहा कि शहरी बाढ़ को रोकने का एकमात्र तरीका कंक्रीट की जगह हरियाली लाना, वेटलैंड की रक्षा करना और पानी को जमीन में रिसने देना है, और नोएडा ने यह काम गुरुग्राम से बेहतर किया है.

कुमार ने पिछले हफ्ते X पर पोस्ट किया- "कंक्रीट के जंगल को हटाओ, पानी को रिसने दो. अतिरिक्त पानी को सोखने के लिए पेड़ लगाओ. पानी जमा करने वाले वेटलैंड्स की रक्षा करो. शहरी बाढ़ को रोकने का यही एकमात्र समाधान है. यही कारण है कि नोएडा में गुरुग्राम की तुलना में बेहतर स्थिति है. नोएडा में कम से कम गुरुग्राम से बेहतर हरियाली है".

विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ी

जब तक सकारात्मक और सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते, तब तक हालात वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले एक दशक से हैं. इस बीच, द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने एक AI-आधारित संपत्ति कर वसूली तंत्र शुरू किया है, जिससे अब तक 200 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, जिसमें केवल जुलाई में 95 करोड़ रुपये शामिल हैं. लेकिन जैसा कि स्वाभाविक रूप से चिंताएं हैं, कई लोग तर्क देते हैं कि यह भारी राजस्व असली विकास में बदलना चाहिए, न कि बर्बाद हुई संभावनाओं का एक और मामला बन जाना चाहिए.

अरावली की छाया में बसे एक शांत उपनगर से एक वैश्विक कॉर्पोरेट केंद्र तक गुरुग्राम की यात्रा की भारी कीमत चुकानी पड़ी है. इस कीमत में इसकी अपनी नदियों, वेटलैंड्स और पहाड़ियों का मिटना शामिल है. शहरी बाढ़, हीट आइलैंड और धूल भरी हवाएं कोई अचानक आए संकट नहीं हैं. वे बड़े पैमाने पर हुए पर्यावरणीय विनाश की गूंज हैं. अभी भी जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का मौका है. लेकिन इससे पहले कि ये बदलाव अपरिवर्तनीय हों, अब साहसिक कदम उठाने होंगे.





---- समाप्त ----

(रिपोर्ट- सुशीम मुकुल)