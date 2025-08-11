NRI लोगों की वापसी और लग्जरी हाउसिंग की मांग... क्यों गुरुग्राम में आसमान छू रही हैं प्रॉपर्टी की कीमतें?

Reddit पर एक पोस्ट ने भारतीय शहरों, खासकर गुरुग्राम, में आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है. कई लोग इस उछाल का ठीकरा उन NRI पर फोड़ रहे हैं, जो विदेश से मोटी कमाई करके लौट रहे हैं. यह चर्चा एक NRI ने शुरू की, जो अमेरिका में तीन साल रहने के बाद, वीज़ा से जुड़ी परेशानियों के कारण भारत लौटने की सोच रहा है.

उस यूज़र ने लिखा- "मुझे गुरुग्राम जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की बेतहाशा बढ़ती कीमतों की चिंता हो रही है, जहां अमेरिका से लौट रहे दोहरी कमाई वाले परिवार या सालों की कमाई वाले NRI कीमतें बढ़ा रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि अब घर खरीदना बहुत मुश्किल लग रहा है.'

भारत लौट रहे हैं NRI

वीजा रद्द होने और टेक सेक्टर में छंटनी की वजह से बहुत से NRI वापस लौट रहे हैं. इसी कारण वे अपनी बचत को भारत के रियल एस्टेट बाज़ार में लगा रहे हैं. इसका नतीजा यह हुआ है कि गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. इससे कुछ निवेशकों को तो फायदा हुआ है, लेकिन आम लोगों और यहां तक कि लौट रहे NRI के लिए भी घर खरीदना मुश्किल हो गया है.

इस पोस्ट पर दूसरे यूज़र्स ने भी अपनी राय दी. एक ने लिखा, “हैदराबाद में भी नौकरी और रियल एस्टेट दोनों बाज़ारों में, अमेरिका से लौट रहे NRI की वजह से तेजी आई है. एक और यूज़र ने सलाह दी- “अमेरिका में जितना हो सके, उतना और रुको ताकि डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचा सको. गुरुग्राम कुछ ज्यादा ही बढ़-चढ़कर दिखाया गया है और यहां का रियल एस्टेट बबल कभी भी फट सकता है. इसके अलावा, यहां किराये से मिलने वाला मुनाफ़ा भी कम है और किरायेदारों के पास बहुत सारे विकल्प हैं.”

कुछ और लोगों ने यह भी कहा कि ज़्यादा कीमतें सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित नहीं हैं. एक यूज़र ने लिखा, “भारत में, खासकर बड़े शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं. अगर जरूरत हो तो किराये पर रहो, लेकिन खरीदो मत.”

मेट्रो सिटीज में बढ़ रही हैं प्रॉपर्टी की कीमतें

भारत के बड़े शहरों मुंबई और दिल्ली से लेकर हैदराबाद और पुणे तक में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, जो लोगों की कमाई से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, जो लोग पहली बार घर खरीदने का सोच रहे हैं, खासकर जिनके पास पुश्तैनी जायदाद या विदेश से कमाई नहीं है, उनके लिए घर का मालिक बनने का सपना अब दूर होता जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बाजार में घरों की सप्लाई नहीं बढ़ी या सट्टेबाजी की मांग कम नहीं हुई, तो आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए घर खरीदना नामुमकिन हो जाएगा.

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, और इसका एक बड़ा कारण एनआरआई निवेश है. गुरुग्राम के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स जैसे DLF Camellias और द डहलियास में फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 75-80 करोड़ रुपये तक जा चुकी है, जो बुर्ज खलीफा के लग्जरी अपार्टमेंट्स से भी महंगी हैं.

