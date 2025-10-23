scorecardresearch
 

बांद्रा बे का दुबई-सिंगापुर से मुकाबला! मुंबई में बन रहा है भारत का लग्जरी अड्डा

Bandra Bay की तुलना दुबई के पाम जुमेराह और सिंगापुर के मरीना बे जैसे वैश्विक मानकों से की जा सकती है. यहां का विकास निवेशकों को भारत की सबसे प्रतिष्ठित रियल एस्टेट का एक हिस्सा खरीदने का मौका देता है.

मुंबई में बन रहा है नया लग्जरी डेस्टिनेशन (Photo-AI-Generated)
मुंबई में बन रहा है नया लग्जरी डेस्टिनेशन (Photo-AI-Generated)

मुंबई का 'बांद्रा बे' क्षेत्र, जो बांद्रा रिक्लेमेशन (Bandra Reclamation) के पास विकसित हो रहा है, अब वैश्विक स्तर पर दुबई के पाम जुमेराह (Palm Jumeirah) और सिंगापुर के मरीना बे (Marina Bay) जैसे प्रतिष्ठित वाटरफ्रंट स्थलों की श्रेणी में आने का लक्ष्य बना रहा है. रियल एस्टेट विशेषज्ञों और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह क्षेत्र भारत का सबसे प्रतिष्ठित अल्ट्रा-लग्जरी डेस्टिनेशन बनने वाला है.  

एक रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले सालों में यहां 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की लागत से आलीशान घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे. डेवलपर्स समुद्र के किनारे बनी प्रॉपर्टी की बढ़ती मांग का फायदा उठाना चाहते हैं. रियल एस्टेट कंपनियों Lighthouse Luxury और CRE Matrix की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बांद्रा बे में लगभग 80 लाख वर्ग फुट की प्रीमियम आवासीय और रिटेल परियोजनाएं बनाने की योजना है. 

'वाटरफ्रंट कैपिटल' बनने की तैयारी

रिपोर्ट में कहा गया है कि, मुंबई जल्द ही भारत की 'वाटरफ्रंट कैपिटल' बनने वाली है. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के साथ ही, जो कि मुंबई का एक व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र और लग्जरी आवासीय क्लस्टर है, एक नई समुद्र तट पट्टी (Waterfront Belt) उभर रही है. बांद्रा बे में ₹1 लाख करोड़ से अधिक के विकास की क्षमता है, जहां उभरते हुए बांद्रा वाटरफ्रंट के किनारे कई अल्ट्रा-लग्जरी रियल एस्टेट परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है. .

निवेश और विकास के मुख्य कारण

बांद्रा-वर्ली सी लिंक, कोस्टल रोड और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स से निकटता की वजह से यहां आवासीय मांग बढ़ रही है. यह मुंबई के सबसे बड़े और बचे हुए 140 एकड़ के समुद्र-तटीय विस्तार में से एक है, जिससे लग्जरी प्रॉपर्टी की आपूर्ति सीमित रहेगी और कीमतें बढ़ेंगी.
 
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांद्रा बे भारत के अल्ट्रा-लग्जरी बाजार के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा. हालांकि, तत्काल में यह दुबई या सिंगापुर को पूरी तरह से टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि दुबई की 0% टैक्स नीति और सिंगापुर का अत्यधिक कुशल वैश्विक बुनियादी ढांचा इसे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं. संपत्ति पर रिटर्न (ROI) के मामले में दुबई अभी भी बहुत आगे है. 

बांद्रा बे भारत का सबसे प्रतिष्ठित वाटरफ्रंट बनने जा रहा है, और यह अपनी अद्वितीय कनेक्टिविटी, लग्जरी ब्रांडिंग और सीमित आपूर्ति के कारण प्रीमियम भारतीय बाजार पर हावी रहेगा. यह दुबई और सिंगापुर के समान एक उच्च-गुणवत्ता वाला लग्जरी लाइफस्टाइल देने का लक्ष्य रखता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निवेश के मामले में बराबरी पर आने में अभी समय लगेगा.


