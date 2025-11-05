scorecardresearch
 

अमिताभ बच्चन ने बेचा 2 आलीशान अपार्टमेंट, कमाया बंपर मुनाफा

अमिताभ बच्चन न 13 साल पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसे अब बेचकर बंपर रिटर्न कमाया है. अमिताभ और उनके बेटे अभिषेक रियल एस्टेट में निवेश कर पिछले कुछ सालों से खूब मुनाफा कमा रहे हैं.

रियल एस्टेट से खूब कमाई करता है बच्चन परिवार (Photo-AI-Generated)
रियल एस्टेट से खूब कमाई करता है बच्चन परिवार (Photo-AI-Generated)

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने रियल एस्टेट में भी अपनी धाक जमाई है. उन्होंने मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में स्थित अपने दो लग्जरी अपार्टमेंट को ₹12 करोड़ में बेचकर शानदार मुनाफा कमाया है. CRE Matrix से मिले प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस निवेश पर उन्हें 13 सालों में 47% का बंपर रिटर्न मिला है.

ओबेरॉय एक्सक्विजिट टॉवर की 47वीं मंजिल पर स्थित ये दोनों अपार्टमेंट आसपास जुड़े हुए हैं. एक अपार्टमेंट की कीमत 6 करोड़ रुपये हैं. ये फ्लैट आशा ईश्वर शुक्ला और ममता सूरजदेव शुक्ला को बैक-टू-बैक सौदों में बेचे गए. यह डील 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, 2025 को हुई, जिनमें से प्रत्येक पर ₹30 लाख की स्टांप ड्यूटी और ₹30,000 का रजिस्ट्रेशन फीस लगा.

बच्चन परिवार की प्रॉपर्टी डील्स

अमिताभ बच्चन ने गोरेगांव के जो दो अपार्टमेंट ₹12 करोड़ में बेचे हैं, उन्हें उन्होंने 2012 में ₹8.12 करोड़ में खरीदा था. इस बिक्री में चार कार पार्किंग की जगह भी शामिल है. यह बिक्री बच्चन परिवार की हाल की कई रियल एस्टेट डील्स में एक और कदम है. इसी साल जनवरी 2025 में, अमिताभ बच्चन ने अंधेरी की अटलांटिस बिल्डिंग में अपना एक बड़ा डुप्लेक्स अपार्टमेंट ₹83 करोड़ में बेचा था.

पिछले महीने ही उन्होंने अलीबाग में ‘हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा’ के एक प्रोजेक्ट में ₹6.59 करोड़ के तीन प्लॉट खरीदे हैं. 2024 में, अमिताभ और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने मिलकर मुलुंड वेस्ट में ओबेरॉय रियल्टी के एक प्रोजेक्ट में ₹24.94 करोड़ के अपार्टमेंट खरीदे थे. अभिषेक बच्चन ने 2024 में ही बोरीवली के ओबेरॉय स्काई सिटी में ₹15.42 करोड़ के छह फ्लैट्स अलग से खरीदे थे. वहीं अयोध्या में भी अमिताभ ने प्रॉपर्टी में निवेश किया है. 

