Japan से एक खबर आते ही... Yes Bank के शेयर की बदली चाल, खुलते ही जोरदार उछाल

Yes Bank Share Rise: यस बैंक का शेयर सोमवार को खुलने के साथ ही तेज कारोबार कर रहा है और इस बैंकिंग स्टॉक में ये जोरदार तेजी जापानी बैंक SMBC के द्वारा हिस्सेदारी खरीदने के लिए रास्ता साफ होने के बाद आई है.

यस बैंक का शेयर खुलते ही उछला (Photo: Business Today)
यस बैंक को लेकर जापान (Japan) से एक खबर आने के बाद शेयर (Yes Bank Share) में सप्ताह के पहले दिन शुरुआत के साथ ही जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. सोमवार को खुलने के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक का शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया और लगातार तेजी के साथ कारोबार करता दिखा. दरअसल, बीते शनिवार को बैंक ने फाइलिंग में जानकारी देते हुए बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जापानी सुमितोमो मित्‍सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को 24.99% तक अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है. इस खबर का असर Banking Stock पर देखने को मिला है. 

खुलते ही भागने लगा शेयर 
Yes Bank Share बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 19.29 रुपये पर क्लोज हुआ था, लेकिन सोमवार को ग्रीन जोन में मार्केट ओपन होने के साथ ही ये बैंकिंग शेयर 5 फीसदी से ज्यादा उछलकर 20.33 रुपये पर ओपन हुआ. शेयर में आई इस तेजी का असर बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी देखने को मिला, जो बढ़कर 6180 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. बता दें कि यस बैंक के शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 24.53 रुपये है, जबकि इस शेयर का 52-वीक का लो-लेवल 16.02 रुपये है. 

24.99% हिस्सेदारी खरीद रहा जापानी बैंक!
प्राइवेट लैंडर Yes Bank ने बीते शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी शेयर करते हुए बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जापान के सुमितोमो मित्‍सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को बैंक में 24.99% तक अधिग्रहण करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. जापान के इस बैंक की तरफ से YES Bank में यह सबसे बड़ी हिस्‍सेदारी खरीद होगी. इससे पहले भी जापानी बैंक यस बैंक में हिस्सेदारी खरीद चुका है और ये उसकी दूसरी खरीद है. रेग्युलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, अप्रूवल 22 अगस्‍त से 1 साल के लिए वैलिड है और केंद्रीय बैंक द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद SMBC को यस बैंक के प्रमोटर्स के तौर पर नहीं रखा जाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्तावित सौदे में एसबीआई से 13.19% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, तो वहीं Yes Bank में अन्य सात स्टेकहोल्डर्स से भी हिस्सेदारी खरीदी जानी है, जिनमें एक्सिस बैंक (Axis Bank), बंधन बैंक (Bandhan Bank), फेडरल बैंक (Fedral Bank), HDFC Bank, ICICI Bank, IDFC First Bank के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) शामिल हैं. 

जापान का दूसरा बड़ा बैंकिंग ग्रुप है SMFG
गौरतलब है कि एसएमबीसी जापान के सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप (SMFG) की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है और यस बैंक में पहले इसने 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बीते जुलाई महीने में इसे 4.9 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था. यहां बता दें कि SMFG जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप भी है, जो 2 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करता है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

