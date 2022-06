देश के इस बड़े उद्योगपति का मानना-जो डाइट करते हैं, वो हर दिन मरते हैं

आजकल लोगों के बीच खुद को फिट रखने के लिए डाइटिंग करने का चलन बढ़ रहा है. सोशल मीडिया पर फोटो अच्छी दिखे इसलिए लोग छरहरी काया और सिक्स पैक एब्स के लिए कीटो से लेकर इंटीमिडेटिंग डाइटिंग जैसे कई विकल्प अपनाते हैं, लेकिन भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी के चेयरमैन रिशद प्रेमजी की राय इससे अलग है.

खाने-पीने वाले लोग एक बार मरते हैं

इंडिया की टॉप टेक कंपनी विप्रो (Wipro) के चेयरमैन रिशद प्रेमजी (Rishad Premji) ने डाइट को लेकर सोशल मीडिया पर हल्के-फुल्के अंदाज में ऐसा कुछ लिखा है जो अब लोगों के बीच वायरल हो रहा है. अजीम प्रेमजी (Azim Premji) के बेटे रिशद ने ट्वीट (Tweet) किया- मुझसे मेरे एक अंकल ने बोला था. जो लोग डाइट पर जाते हैं वो हर दिन मरते हैं, लेकिन जो लोग खाते पीते रहते हैं वो सिर्फ एक बार मरते हैं'. दरअसल उनका इशारा रोज मन मारकर डाइटिंग करने की ओर था. अब इस पर लोगों के मजेदार रिस्पांस भी देखने को मिल रहे हैं.

I had an uncle that use to say. “Jo diet per jaate woh har din marte, jo kha pee ke jaate woh ek bar marte”. Loosely translates to “those that diet die everyday, those who eat and live it up die once” June 25, 2022

ट्विटर यूजर्स ने दीं ऐसी प्रतिक्रियाएं

रिशद प्रेमजी के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी अपनी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने रिशद से यह बड़ी सलाह देने वाले उनके अंकल का नाम पूछा है, तो किसी ने अलग अंदाज में कहा कि हम में से कोई डाइट पर जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें मजबूरी है. किसी ने उनके इस ट्वीट का समर्थन करते हुए इसे बिल्कुल सही बताया और कहा कि खाओ पिओ और मस्त रहो, तो वहीं एक यूजर ने तो उनके इस टीट को लेकर UNCCD के दिशा-निर्देश बता दिए.

So what was your uncles name, Shammi Kapoor or Shashi Kapoor? — ג׳יקוב | |یعقوب | ജേക്കബ് | Jacob (@Jacobji01) June 25, 2022

Nobody wants to diet it’s not a choice but God didn’t gave us “bottomless pit” Ki kuch bhi dump kar lo.



It gave us stomach with limited capacity and capability we have to treat it accordingly otherwise it will backfire on overall health.😝😝😝 — Ketan Kumar (@KetanTwt) June 25, 2022

हार्वर्ड से ग्रेजुएट हैं रिशद प्रेमजी

गौरतलब है कि पिता अजीम प्रेमजी के विप्रो के चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उनके बेटे रिशद ने कंपनी की कमान हाथ में ली थी. उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन और वेस्लिन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है. रिशद को साल 2014 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर की उपाधि प्रदान की थी. उन्होंने विप्रो में साल 2007 में काम शुरू किया था और आठ साल बाद उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया थी. इसके बाद अब वे देश की तीसरी बड़ी टेक कंपनी का चेयरमैन पद संभाल रहे हैं.