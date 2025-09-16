scorecardresearch
 

कौन हैं ब्रेंडन लिंच? जो भारत-US ट्रेड डील को आगे बढ़ाने आए भारत... 15 देशों का है जिम्मा

India-US Trade Deal को लेकर ट्रंप के भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ अटैक के बाद पहली बार आज दिल्ली में बातचीत होने जा रही है. अमेरिका की ओर से प्रमुख वार्ताकार के रूप में ब्रेंडन लिंच सोमवार को यहां पहुंचे हैं.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे हैं ब्रेंडन लिंच (Photo File: X/US Embassy Colombo)
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे हैं ब्रेंडन लिंच (Photo File: X/US Embassy Colombo)

भारत-US के बीच एक बार फिर रुकी हुई ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ने वाली है और इसके लिए आज नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है. दोनों देशों के बीच समझौते पर बातचीत बीते 27 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर एक्स्ट्रा 25 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद से थम गई थी, लेकिन बीते दिनों ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सोशल मीडिया पर हुई बात के बाद इसमें तेजी आने के संकेत दिखने लगे थे. सोमवार की देर रात अमेरिका के प्रमुख वार्ताकार ब्रेंडन लिंच इस डील में उलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत पहुंचे हैं.

ट्रंप का टैरिफ अटैक और रुक गई थी बात 
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर पांच दौर की बातचीत पूरी हो गई थी, लेकिन छठे दौर की बात होने से पहले ही अमेरिका ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ अटैक किया था और पहले से लागू 25% टैरिफ को बढ़ाकर डबल यानी 50% कर दिया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पर ब्रेक लग गया था और अगस्त के आखिर में निर्धारित प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर औपचारिक वार्ता टल गई थी. अब ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद पहली बार दिल्ली में भारत-US के बीच व्यापार मंगलवार को होने वाली है. 

India-US Trade Deal (Photo: ITGD)

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार और वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि ट्रेड डील को लेकर चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी है. इस बैठक में सिर्फ व्यापार संबंधी मुद्दों पर ही फोकस किया जाएगा, जबकि भू-राजनीतिक मामलों पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी.

कौन हैं ब्रेंडन लिंच? 
भारत-US ट्रेड डील को आगे बढ़ाने और उलझे हुए मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए सोमवार देर रात प्रमुख अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत पहुंचे हैं. वे बैठक के दौरान अमेरिकी टीम का नेतृत्व करेंगे. लिंच के बारे में बात करें, तो उन्होंने बोस्टन कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की और वे आर्थिक मामलों में स्पेशिएलिटी रखते हैं. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रेंडन लिंच साल 2013 में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने अमेरिकी कृषि व्यापार हितों को आगे बढ़ाने के लिए न केवल साउथ और मिडिल एशिया, बल्कि इजराइल,  मेक्सिको, कनाडा और रूस के साथ समझौतों में अहम भूमिका निभाई. फिलहाल, लिंच अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) हैं और उनके ऊपर क्षेत्र के करीब 15 देशों के संबंध में यूएस ट्रेड पॉलिसी और इसके लागू किए जाने की देखरेख का जिम्मा है और भारत-अमेरिका ट्रेड पॉलिसी फोरम को भी मैनेज कर रहे हैं. 

India Us Trade Deal (File:ITGD)

ट्रंप के नरम तेवर से बनेगी बात!
आज भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर होने वाली बातचीत को टैरिफ की टेंशन के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बीते सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ते नजर आए थे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते हुए ट्रेड डील आगे बढ़ने की इच्छा जताई थी और इसके सफल निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कही थी. पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप के रुख पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया था. इसके बाद अब अमेरिका से ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी टीम बातचीत के भारत पहुंची है. 

आंकड़ों को देखें, तो टैरिफ की टेंशन के चलते भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर बड़ा असर दिखा है और ये जुलाई के 8.01 अरब डॉलर से घटकर अगस्त में 6.86 अरब डॉलर रह गया. वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल की ओर से कहा गया है कि मंगलवार की यह बैठक दोनों पक्षों की सकारात्मक सोच को दर्शाती है. बीटीए वार्ता के अगले औपचारिक दौर सहित भविष्य की बातचीज भी इस बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगी.

---- समाप्त ----
